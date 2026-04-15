Jalna News: बसस्थानकातील प्रवासी सुरक्षा वाऱ्यावर; पोलिस मदत केंद्राला टाळे ; दिवसाला सरासरी होतात चार चोऱ्या

जालना: शहरातील बसस्थानक परिसरात प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या पोलिस मदत केंद्रालाही कायम टाळे असल्याने चोरट्यांचे फावते आहे. दरम्यान, पाकीटमारी, दागिने चोरी जाण्याच्या दिवसाला सरासरी चार घटना घडत असताना पोलिसांकडे मात्र महिन्याला केवळ सात ते आठ तक्रारींचीच नोंद होत असल्याने चित्र आहे..जालना हे उद्योग नगरी असल्याने बसस्थानकात दररोज मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांची वर्दळ असते. ग्रामीण भागातून येणारे प्रवासी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थी यांना विशेषतः चोरट्यांचा फटका बसत आहे. गर्दीचा फायदा घेत पाकिटमार, मोबाइल चोरी आणि दागिने लंपास करण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. मात्र, बसस्थानकात असलेले पोलिस मदत केंद्र बंद अवस्थेत असल्याने तत्काळ मदत मिळत नाही..अनेक प्रवासी चोरी झाल्यानंतरही तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे दिसून येते. पोलिस ठाण्यात जाण्यात वेळ, प्रक्रिया आणि किरकोळ रकमेच्या नुकसानीमुळे तक्रारी टाळल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे प्रत्यक्षात घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तुलनेत नोंद होणाऱ्या तक्रारींची संख्या अत्यल्प आहे..प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी बसस्थानकात कायमस्वरूपी पोलिस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही यंत्रणांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि बंद असलेले पोलिस मदत केंद्र तातडीने सुरू करण्याची मागणीप्रवाशांकडून होत आहे. अन्यथा येत्या काळात चोरीच्या घटनांमध्ये आणखी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.."बसस्थानकात दिवसाला सरासरी चार चोऱ्या होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एसटी महामंडळाचे चार सुरक्षा रक्षक असतात. मात्र, बसस्थानक आणि आगार अशी दोन्ही जबाबदारी त्यांना सांभाळावी लागते. दिवसा पोलिस कर्मचारी असतात. परंतु, प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने आणखी कर्मचारी वाढविणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी नवीन पोलिस मदत केंद्र उभारले आहे. मात्र आणखी ते सुरू झाले नाही."- अजिंक्य जैवळ, आगार प्रमुख.