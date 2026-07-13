Jalna: कष्टकऱ्यांच्या वसाहतीला समस्यांचा विळखा; चंदनझिरा भागात तुंबलेल्या गटारी, दुर्गंधी आणि अनियमित पाणीपुरवठ्याने नागरिक झाले त्रस्त

जालना: शहरातील चंदनझिरा हा भाग कष्टकऱ्यांचा परिसर म्हणून ओळखला जातो. मात्र, आजही येथील नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी झगडावे लागत असून रस्ते चिखलाने माखले आहेत. तुंबलेल्या गटारी आणि सर्वत्र पसरलेल्या दुर्गंधीमुळे नागरिकांचे जगणे अक्षरशः असह्य झाले आहे. .चंदनझिरा भाग हा महापालिकेच्या सुविधांपासून कोसो दूर आहे. वीज, पाणी, अंतर्गत रस्ते, भुयारी गटारे, उघड्यावरील कचरा अशा विविध समस्या येथे आहेत. वारंवार मागण्या करूनही येथे विकासकामे होत नसल्याने नागरिक अक्षरशः मेटाकुटीला आले आहेत. स्थानिक नगरसेवक आणि महापालिका प्रशासन मात्र या समस्यांपासून गाफिल असल्याने येथील नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..ऑफिसला यायला उशीर होतो... दहिसरवरून येताना ट्राफिक लागतं, मला भायखळ्याला बंगला द्या; BMC उपमहापौरांची अश्विनी भिडेंकडे मागणी."गटारी तुंबल्यामुळे अस्वच्छता वाढली असून दुर्गंधीने जगणे कठीण झाले आहे. सिद्धिविनायक नगरात रस्त्याच्या मधोमध उघड्यावर असलेला खड्डा जीवघेणा ठरतो आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाला तो बुजवायला वेळ मिळत नाही. या भागाला देखील शहरातील इतर भागांप्रमाणे मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत."- बबन थोरात."महापालिकेला कर भरूनही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, ही दुर्दैवी बाब आहे. चिखलामुळे दुचाकी घसरून अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे. तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. उघड्यावर साचलेले नाल्याचे पाणी आणि कचऱ्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. महापालिकेने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे."- विशाल वाळके."पावसाळा सुरू झाला की आमच्या वसाहतीतील समस्या अधिकच गंभीर होतात. घराबाहेर पडणेही अवघड होते. गटारांचे पाणी रस्त्यावर येत असल्याने संसर्गजन्य आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि कचऱ्याचा प्रश्न कायमचा आहे."- कोमल काकडे"परिसरातील रस्ते चिखलमय झाले आहेत. लहान मुलांना शाळेत पाठवणेही कठीण झाले आहे. गटारी तुंबल्यामुळे दुर्गंधी पसरली असून डासांचे प्रमाण वाढले आहे. आमच्या समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहेत. आता तरी महापालिकेने याकडे लक्ष दिले पाहिजे."- दुर्गा पाऊलबुद्धे.Andar Maval Tourism: पावसात खुलले ‘मिनी काश्मीर’! आंदर मावळात धबधबे, धुक्याची दुलई; पर्यटकांची प्रचंड गर्दी.या आहेत समस्याड्रेनेजलाइन नसल्याने जागोजागी तुंबल्या नाल्याचिखलाने माखले रस्तेविजेचा लपंडावनळ आणि घंटागाडी अनियमितरस्त्यांवर कचरा, स्वच्छतेचा अभावपरिसरात दुर्गंधी, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.