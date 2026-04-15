मराठवाडा

Jalna News: तापमानाचा पारा चाळिशी पार; २०१२ मध्ये ४३.२ अंश सेल्सिअसची झाली होती नोंद

Jalna Records Temperature of 40.3°C: जालना शहरात मंगळवारी तापमान ४०.३°C वर पोहोचले. पुढील १६-१७ एप्रिलसाठी हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जालना: उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून मंगळवारी (ता.१४) तापमानाने चाळिशी ओलांडली. कृषी विज्ञान केंद्र येथे शहराचे कमाल तापमान ४०.३ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दरम्यान, पुढील १६ आणि १७ एप्रिल रोजी जिल्ह्यात उष्णतेचा येलो अलर्ट कुलाबा प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्राने दिला आहे.

