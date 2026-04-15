Jalna News: तापमानाचा पारा चाळिशी पार; २०१२ मध्ये ४३.२ अंश सेल्सिअसची झाली होती नोंद

जालना: उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून मंगळवारी (ता.१४) तापमानाने चाळिशी ओलांडली. कृषी विज्ञान केंद्र येथे शहराचे कमाल तापमान ४०.३ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दरम्यान, पुढील १६ आणि १७ एप्रिल रोजी जिल्ह्यात उष्णतेचा येलो अलर्ट कुलाबा प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्राने दिला आहे. .मागील दोन दिवसांपासून शहरात तापमानाचा पारा वाढला आहे. दुपारपर्यंत उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवू लागली. विशेषतः दुपारी १२ ते ४ या वेळेत उष्णतेचा तडाखा बसत असल्याने नागरिकांनी घराबाहेर पडणे टाळत आहेत. मंगळवारी शहराचे तापमान ४०.३ अंश सेल्सिअसवर गेल्याची नोंद झाली..तर येत्या दिवसांत उष्णतेची लाट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये शहराचा पारा ४३.२ अंश सेल्सिअसपर्यंत गेला होता. त्यामुळे यंदाही तापमानाचा पारा उच्चांकी जाण्याची शक्यता आहे..काय करू नये?उन्हात अतिकष्टाची कामे करू नका.मद्य, चहा, कॉर्फी घेऊ नका.दुपारी १२ ते ३ च्या दरम्यान घराबाहेर जाऊ नका.उच्च प्रथिनयुक्त,शिळे अन्न खाऊ नका.लहान मुले आणि पाळीव प्राण्यांना बंद वाहनामध्ये ठेवू नका.गडद, घट्ट, जाड कपडे वापरू नका.उन्हाच्या वेळेत स्वयंपाक करू नका.."शहराचे तापमान ४०.३ अंश सेल्सिअस असल्याची नोंद झाली आहे. पुढील सहा दिवस तापमानाचा पारा असा कायम राहील. त्यानंतर ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन काही अंश तापमान खाली येईल, असा अंदाज आहे."- पंडित वासरे,कृषी अभियंता, कृषी विज्ञान केंद्र, खरपुडी.