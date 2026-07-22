Jalna Congress BJP Protest: जालन्यात काँग्रेस-भाजप कार्यकर्ते आमनेसामने; दिल्लीतील आंदोलनाचे पडसाद

उमेश वाघमारेजालना: दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जालन्यात बुधवारी (ता.२२) काँग्रेस आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. काँग्रेस खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या कार्यालयासमोर भाजप पदाधिकारी यांनी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान निवासस्थान परिसरात केलेल्या आंदोलनाच्या निषेधार्थ निदर्शन केले. .त्यावेळी कार्यालयात उपस्थित काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजपविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केल्याने दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला केले..Wagholi Gas Leak: मुलींच्या वसतिगृहात मध्यरात्री गॅस गळती, अनर्थ टळला; वाघोलीतील जी एच रायसोनी संकुलातील वसतिगृहातील प्रकार.दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी (ता.२१) ठिय्या आंदोलन आंदोलन केल्याने त्यांना पोलिसांनी जबरदस्ती ताब्यात घेतले. या घटनेच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी शहरातील गांधी चमन परिसरात केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले..त्यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली . काँग्रेसचे आंदोलन झाल्यानंतर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केल्याचा निषेध म्हणून भाजपकडून काँग्रेसच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यासाठी भाजप पदाधिकाऱ्यांनीकाँग्रेस खासदार कल्याण काळे यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसविरोधात घोषणाबाजी केली..Anantnag Attack: जम्मू-काश्मीर पुन्हा हादरलं! अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला; पोलीस जवान शहीद, हल्ल्याची जबाबदारी कुणी स्वीकारली?.दरम्यान, कार्यालयात उपस्थित काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही भाजपच्या निदर्शनांना प्रत्युत्तर देत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते समोरासमोर आल्याने वातावरण काही काळ तणावपूर्ण झाले. परिस्थिती बिघडू नये म्हणून पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी हस्तक्षेप करून दोन्ही गटांना रोखले आणि त्यांना वेगवेगळ्या दिशेने हटविले.पोलिसांच्या तत्परतेमुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. मात्र, या घोषणाबाजीमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती नंतर नियंत्रणात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.