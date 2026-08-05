Jalna District Bank: जालना जिल्हा बँकेच्या चेअरमनपदी राहुल लोणीकर; व्हाईस चेअरमनपदी निर्मला मरकड यांची बिनविरोध निवड

-उमेश वाघमारेजालना : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या चेअरमन पदी भाजपचे राहुल लोणीकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर व्हाईस चेअरमनपदासाठी शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्मला मरकड यांची वर्णी लागली. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक अडीच वर्षांपूर्वी बिनविरोध झाली होती. जिल्हा बँकेला राजकीय अड्डा नको, या भूमिकेतून सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन अडीच वर्षांपूर्वी १७ पैकी १५ जागा बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. यामध्ये शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पाच, राष्ट्रवादी दोन, भाजप सात, तत्कालीन काँग्रेसचे एक, शिवसेनेचा एक आणि अपक्ष एक असे एकूण १७ संचालक आहेत. .सुरुवातीचे अडीच वर्ष शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश टोपे चेअरमनपद, तर भाजपचे भीमराव जावळे यांची व्हाईस चेअरमनपद बिनविरोध निवड झाली होती. अडीच वर्षे पूर्ण झाल्याने या दोघांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बुधवारी (ता. ५) चेअरमन व व्हाईस चेअरमन पदाची निवड प्रक्रिया पार पडली. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.यामध्ये चेअरमनपद भाजपकडे जाणार असून राहुल लोणीकर व्हाईस चेअरमनपदासाठी शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्मला मरकड यांचे बिनविरोध निवड झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.