Silk farming skill training center : शेतकरी अन् सुशिक्षित तरुणांसाठी मोठी बातमी! रेशीम उद्योगाला गती देण्यासाठी 'या' जिल्ह्यात सुरू होणार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे; रोजगाराची सुवर्णसंधी

मराठवाड्यातील दुष्काळी पट्ट्यात शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक वरदान ठरलेल्या रेशीम उद्योगाचा कायापालट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जालना जिल्ह्यातील रेशीम शेतीचा सर्वांगीण विकास करणे, उत्पादनाचे थेट मूल्यवर्धन करणे आणि स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने 'एकात्मिक कौशल्य विकास कार्यक्रम' राबवण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अत्याधुनिक 'कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे' स्थापन केली जाणार आहेत..केवळ कोष उत्पादनापुरते मर्यादित न राहता रेशीम धागा निर्मितीपासून ते थेट कापड तयार करण्यापर्यंत कुशल मनुष्यबळ घडवण्याचा निर्धार या योजनेतून करण्यात आला आहे..रेशीम क्षेत्रातील 'हे' ७ तांत्रिक अभ्यासक्रम शिकवले जाणार:या प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना खालील ७ अत्यंत महत्त्वाच्या आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे:१. सिल्क रिलिंग टेक्निशियन (Silk Reeling Technician - कोषातून धागा काढण्याचे तंत्रज्ञान)२. सिल्क ट्विस्टिंग टेक्निशियन (Silk Twisting Technician - धाग्याला पीळ देण्याचे काम)३. सिल्क डायिंग अँड प्रोसेसिंग ऑपरेटर (Silk Dyeing & Processing Operator - रेशीम धाग्यावर रासायनिक प्रक्रिया व रंगकाम)४. सिल्क वॉर्पिंग अँड वेफ्टिंग टेक्निशियन (Silk Warping & Wefting Technician - ताणा आणि बाणा तयार करणे)५. सिल्क विव्हिंग अँड लूम ऑपरेटर (Silk Weaving & Loom Operator - माग चालवणे व विणकाम)६. सिल्क व्हॅल्यू ॲडिशन स्पेशालिस्ट (Silk Value Addition Specialist - रेशीम उत्पादनाचे मूल्यवर्धन व डिझायनिंग)७. सिल्क प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट (Silk Product Development - बाजारपेठेनुसार नवनवीन रेशमी उत्पादने तयार करणे).अनुभवी प्रशिक्षण भागीदार संस्थांकडून प्रस्ताव आमंत्रितजिल्ह्यात ही केंद्रे प्रभावीपणे चालवण्यासाठी रेशीम क्षेत्राचा गाढा अनुभव असलेल्या, औद्योगिक क्षेत्राशी थेट जोडणी (Industrial Tie-up) असलेल्या आणि प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना १०० टक्के रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या नामांकित संस्थांकडून अधिकृत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. यामुळे केवळ प्रमाणपत्र न मिळता तरुणांना प्रत्यक्ष कारखान्यांमध्ये किंवा स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी थेट मार्गदर्शन मिळणार आहे..अर्ज कसा आणि कुठे करावा?; २ नोव्हेंबरची अंतिम मुदतया योजनेचा लाभ देण्यासाठी आणि प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यासाठी इच्छुक पात्र संस्थांनी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव दोन प्रतींमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने सादर करायचे आहेत:अर्ज सादर करण्याचा पत्ता : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, जालना.अंतिम मुदत : २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत हे प्रस्ताव स्वीकारले जातील.अधिकृत संपर्क क्रमांक : अधिक माहितीसाठी आणि शंका निरसनासाठी इच्छुक संस्था किंवा उमेदवारांनी ०२४८२-२९९०३३ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.