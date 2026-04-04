Jalna News: गतवर्षीचा धडा; यंदा मे महिन्यातच नालेसफाई; ३५ लाखांची तरतूद; एप्रिलअखेर निविदा, मागील वर्षी अनेक घरांत शिरले होते पाणी

जालना: पावसाळ्यापूर्वी शहरातील मोठ्या नाल्यांची सफाई केली जाते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून शहरातील ५८ नाल्यांची सफाईचे काम जून महिन्यात हाती घेतले जात होते. परिणामी मोठा पाऊस झाल्यानंतर दुकानांसह घरांमध्ये पाणी शिरते. याची प्रचिती गतवर्षी आल्यानंतर यंदा महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी ३५ लाखांची तरतूद करण्यात आली असून एप्रिल अखेर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून मे महिन्यात नाले सफाईचे काम सुरू होणार आहे. .पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी महापालिकेकडून शहरातील नाल्यांच्या सफाईची पूर्ण कामे उरकून घेणे अपेक्षित असते. परंतु, महापालिका दरवर्षी या कामांना विलंब करते. या तुंबलेल्या नाल्यांमुळे शहरात पावसाळ्यामध्ये रस्त्यांसह काही ठिकाणी सखल भागात पावसाचे पाणी साचते. गतवर्षी तर अतिवृष्टीमुळे शेकडो गाळ्यांमधील दुकानांसह ९९७ घरांमध्ये पाणी शिरले होते.. तुंबलेल्या नाल्यामुळे पाण्याचा निचरा न झाल्याने कॉम्प्लेक्सच्या तळमजल्यात पाण्याचे तळे साचल्याने व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले होते. तर ३५० ते ४०० नागरिकांच्या घरातील संसारोपयोगी वस्तूंसह अन्नधान्याची नासाडी झाली होती. त्यामुळे मनपा प्रशासनाला एक हजार ते दीड हजार नागरिकांना स्थलांतरित करण्याची वेळ आली होती..हिच परिस्थिती पुढील पावसाळ्यात उद्भवू नये, म्हणून महापालिकेने अंदाजपत्रकामध्ये शहरातील मोठ्या ५८ नाल्यांच्या सफाईसाठी ३५ लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या नाल्यांच्या सफाईसाठी एप्रिल अखेर निविदेची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर मे महिन्याच्या सुरवातीला नालेसफाईचे काम सुरू केले जाणार आहे. यंदा महापालिकेकडून शहरातील मोठ्या ५८ नाल्यांतील सर्व गाळ काढला जाणार असून पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होईल, याची काळजी घेतली जाणार आहे.."यंदाच्या अंदाजपत्रकात मोठ्या नाल्यांची सफाई करण्यासाठी ३५ लाखांची तरतूद केली आहे. नाले सफाई करण्यासह नाल्याचा निघालेला गाळ तत्काळ उचलून इतर ठिकाणी शिफ्ट केला जाणार आहे. त्यामुळे पाऊस पडल्यावर नाल्याचा पुन्हा गाळ जाणार नाही. नाले सफाईचे काम मे अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. ज्या भागात नाल्याची रुंदी कमी झाली आहे, येथील नाल्याची रुंदी वाढवली जाणार आहे."-अशोक पांगारकर, सभापती, स्थायी समिती, महापालिका"शहरात मोठे ५८ नाले आहेत. गतवर्षी नाले सफाईला उशीर झाला होता. परंतु, यंदा एप्रिल अखेरपर्यंत नाले सफाईची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून पावसाळ्यापूर्वी म्हणजे मे अखेरपर्यंत शहरातील मोठ्या नाल्यांची सफाई पूर्ण केली जाईल. तसेच शहरातील छोट्या नाल्यांच्या सफाईची कामे मे महिन्यात पूर्ण केली जाणार आहेत."- सुप्रिया चव्हाण, सहायक आयुक्त, महापालिका.