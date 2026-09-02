Jalna Cow Dung Incident: तोंडात शेण घातल्याप्रकरणी पाच अटकेत, एक दिवसाची पोलिस कोठडी

जालना: चालकाच्या तोंडात शेण घातल्याप्रकरणी पाच जणांना तालुका जालना पोलिसांनी सोमवारी (ता.३१) रात्री अटक केली. २३ मे २०२६ रोजी परमेश्वर हिवाळे हे त्यांच्या अल्पवयीन मुलासह नारायण मारोती कांबळे यांच्यासोबत देऊळगाव राजा येथील आठवडे बाजारातून एक बैल खरेदी करून वाहनातून जालना येथे येत होते. .कन्हैयानगर परिसरात बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे वाहन अडविले. त्यानंतर हिवाळे यांना जातिवाचक शिवीगाळ करून मारहाण करण्यात आली..Vidyanand Bapat: केवळ शब्दांचा खेळ न करता ठोस भूमिका मांडावी... विद्यानंद बापटांनी CM फडणवीसांच्या वक्तव्याचं विश्लेषण कसं केलं?.तसेच बैलाचे शेण त्यांच्या तोंडात घालून त्याची चित्रफीत तयार करून समाज माध्यमांवर व्हायरल केली होती. परमेश्वर हिवाळे यांनी २९ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..याप्रकरणी पोलिसांनी व्यंकटेश भगार (रा. काली कुर्ती, बडी सडक, जालना), रितेश विलासराव देशमुख, शिवराज पिचाडे (रा. बरवार गल्ली, जालना), यश सरकटे (रा. हिंदनगर, नवीन मोंढा, जालना) आणि सोमेश पाटील या पाच जणांना अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.