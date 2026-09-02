मराठवाडा

Jalna Cow Dung Incident: तोंडात शेण घातल्याप्रकरणी पाच अटकेत, एक दिवसाची पोलिस कोठडी

Five Arrested in Jalna Cow Dung Incident: २३ मे रोजी घडलेल्या घटनेनंतर २९ ऑगस्टला तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अटकेतील पाचही आरोपींना न्यायालयाने एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली.
Jalna Cow Dung Incident

Jalna Cow Dung Incident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जालना: चालकाच्या तोंडात शेण घातल्याप्रकरणी पाच जणांना तालुका जालना पोलिसांनी सोमवारी (ता.३१) रात्री अटक केली. २३ मे २०२६ रोजी परमेश्वर हिवाळे हे त्यांच्या अल्पवयीन मुलासह नारायण मारोती कांबळे यांच्यासोबत देऊळगाव राजा येथील आठवडे बाजारातून एक बैल खरेदी करून वाहनातून जालना येथे येत होते.

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