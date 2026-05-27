Jalna: शहरातील १९ अतिक्रमणांवर हातोडा पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची धडक मोहीम

जालना : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील नाले आणि मुख्य रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेकडून मोहीम सुरू आहे. सोमवारी (ता. २६) पाणीवेस ते राजमहल टॉकीज परिसरात अतिक्रमणविरोधी पथकाने कारवाई करत एकूण १९ अतिक्रमणे हटविण्यात आली..महापालिकेच्या वतीने मागील चार आठवड्यांपासून शहरातील विविध भागांतील अतिक्रमण हटवण्यात येत आहे. मुख्य रस्त्यालगत आणि दुकानांसमोरील अनधिकृत ओटे, पायऱ्या तसेच शेड्स काढून वाहतुकीचा अडथळा मोकळा केला जात आहे..तसेच नाल्यांवर करण्यात आलेले अतिक्रमण काढून नाले पूर्णपणे मोकळे केले जात आहेत. त्यानुसार सोमवारी (ता. २६) महापालिकेकडून पाणीवेस ते राजमहल टॉकीज दरम्याची १९ अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात आली. ही मोहीम पोलिस बंदोबस्तातराबवण्यात आली..एक जेसीबी, एका टिप्परच्या मदतीने हे अतिक्रमण हटवण्यात आले. यावेळी अतिक्रमण प्रमुख बी. सी. राठोड, सहायक शामसन कसबे, स्वच्छता निरीक्षक अमजद खान, लिपिक अजय पेम्बर्ती, शेख कादर, आमेर खान तसेच स्वच्छता विभागातील १० ते १२ सफाई कर्मचारी उपस्थित होते..जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन स्थगितजालना : विधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीच्याजालना: पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे जिल्ह्यात दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आयोजित करण्यात येणारा जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन स्थगित करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.