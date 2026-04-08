Jalna News: विक्रेत्यांच्या नफेखोरीला अधिकाऱ्यांचे पाठबळ?; साठेबाजी, चढ्या दराने वस्तू विकणाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश कागदावरच

जालना: आखाती राष्ट्रांत सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम सांगून किराणा विक्रेते जिल्ह्यात जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करून वस्तू चढ्या दराने सर्रास विक्री करत आहेत. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तूंची अवैध साठेबाजी आणि चढ्या दराने वस्तू विक्री करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. मात्र, जिल्हा पुरवठा विभागाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने विक्रेत्यांच्या नफेखोरीला अधिकाऱ्यांचे अप्रत्यक्ष पाठबळ आहे की काय, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..जीवनावश्यक वस्तूंची अवैध साठेबाजी रोखण्यासाठी तसेच दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी नुकतेच आदेश काढले. साठेबाजी व वस्तू जादा दराने विक्री करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला. मात्र, या आदेशाला आठवडा उलटून गेला, तरीही जिल्हा पुरवठा विभागाने एकाही ठिकाणी कारवाई केली नाही. दरम्यान, एकीकडे सोयाबीन पडून आहे, तरीही तेलाचे भाव वाढले आहेत..किरकोळ विक्रेत्यांकडून सोयाबीन तेल प्रति किलो १७५ तर शेंगदाणा तेलही १५० ते १६० रुपये प्रति किलोने विकले जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती अव्वाच्या- सव्वा महागल्याने सर्वसामान्यांना मात्र आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. दरम्यान, प्रशासनाने बाजारातील साठ्यांची नियमित तपासणी करून अनियमितता शोधणे आवश्यक असल्याच्या भावना नागरिकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.."जीवनावश्यक वस्तूंच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढले आहे. मात्र, त्यानंतर महसूलच्या विभागीय स्पर्धा सुरू झाल्याने सर्व अधिकारी, कर्मचारी त्यात व्यस्त होते. आता जिल्हा पुरवठा विभागाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश काढून तपासणी करून कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत."- सविता चौधर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.तक्रार आली तरच कारवाई करणार का?पेट्रोल-डिझेल, गॅस यासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठ्यांवर देखरेख ठेवण्याचे काम जिल्हा पुरवठा विभागाचे असते. दरम्यान, नागरिकांनी कुठेही साठेबाजी, वस्तू जादा दराने विक्री होत असल्याचे आढळल्यास प्रशासनाला कळवावे, असे आवाहन करण्यात येते. मात्र, अनेकदा भीतीपोटी नागरिक तक्रार करत नाही. दरम्यान, बाजारपेठ, सेवा, सार्वजनिक सुविधा यावर नियमित नजर ठेवून चुकीच्या गोष्टी आढळल्यास तक्रार नसली तरी स्वतःहून कारवाई करता येते. हेच जिल्हा प्रशासन विसरले आहे.. वस्तू दरसोयाबीन तेल १६० ते १७५शेंगदाणा १४० ते १६०करडई तेल ३२०शेंगदाणा तेल १६५साखर ४२ ते ४५साबुदाणा ५७ ते ६०गहू २५ ते ३०हरभरा डाळ ६५ ते ७०तूर डाळ ११५ ते १२०.