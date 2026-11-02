Farmer Relief: शेतकऱ्यांच्या खात्यात आजपासून पाच हजारांची मदत;लाभार्थींची पडताळणी पूर्ण; सहा लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

जालना: दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. सोमवार (ता. दोन) पासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा होण्यास सुरवात होणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेली लाभार्थींची पडताळणी पूर्ण झाली असून, जिल्ह्यातील सहा लाख ८४ हजार ७१७ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे..पावसातील खंड आणि अपुऱ्या पावसामुळे यंदा जिल्ह्यातील ६ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले, परिणामी शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत .शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मिळणार असल्याने काही प्रमाणात आधार ठरणार आहे. दरम्यान, या मदतीचे वितरण करण्यापूर्वी लाभार्थींची आवश्यक पडताळणी करण्यात आली. हे काम पूर्ण झाल्याने आता प्रत्यक्ष रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील ६ लाख ८४ हजार ७१७ पात्र लाभार्थींना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे..याद्या पडताळणीचे काम पूर्ण झाले आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारी ही अग्रीम मदतीची रक्कम बँकांनी कर्जवसुलीसाठी वळती करू नये, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे सोमवारपासून मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरवात होणार आहे.- शशिकांत हदगल, निवासी उपजिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.