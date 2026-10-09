Jalna Investment Fraud: ५० जणांची एक कोटींची फसवणूक; दोघे अटकेत

जालना : ‘एफएमसीजी’ कंपनीत गुंतवणूक केल्यास वर्षभरात रक्कम तिप्पट करून देण्याचे आमिष दाखवून शिक्षकासह सुमारे ५० गुंतवणूकदारांची एक कोटी ३२ लाख पाच हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने दोघांना अटक केली. त्यांना बुधवारी (ता. आठ) न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अद्याप फरार असून, पोलिसांची दोन पथके त्याचा शोध घेत आहेत..शेरसवारनगर येथील शिक्षक मोहम्मद फेरोज अब्दुल सत्तार यांच्यासह त्यांचे भाऊ व जवळच्या सुमारे ५० जणांना ‘एफएमसीजी’ कंपनीत गुंतवणूक केल्यास वर्षभरात तिप्पट रक्कम मिळेल, असे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून मोठी रक्कम गुंतवून घेतल्यानंतर परतावा न देता फसवणूक केली. याप्रकरणी सत्तार यांच्या तक्रारीवरून कदीम जालना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींचा शोध सुरू असताना वसीम अहेमद अब्दुल गफार (वय ३७, रा. इतवार गल्ली, कचेरी रोड, जुना जालना) व मोहम्मद युनूस अहेमद मोहम्मद सलीम (वय ३४, रा. इतवार गल्ली, कचेरी रोड, जुना जालना) याला बुधवारी (ता. सात) अटक करण्यात आली.या दोघांना गुरुवारी (ता. आठ) विशेष एमपीआयडी न्यायालयासमोर हजर केले असता, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्या आली..गुंतवणूकदारांची संख्या वाढणार?या योजनेत गुंतवणूकदारांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. आमिषाला बळी पडून या कंपनीत गुंतवणूक केलेल्या नागरिकांनी आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधून तक्रार अर्ज द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.