Jalna Farmers: फळबागांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल जिल्ह्यात ३९ हजार हेक्टरवर लागवड

जालना : बदलत्या हवामान परिस्थितीत पारंपरिक पिकांना मोठा बसतो. दुसरीकडे बाजारपेठेत फळांना मिळणाऱ्या चांगल्या दरामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवडीकडे वळत आहेत. .जिल्ह्यात सध्या सुमारे ३८ हजार ७४१ हेक्टर क्षेत्रावर विविध फळबागांची लागवड करण्यात आली असून त्यामध्ये मोसंबी, डाळिंब आणि आंबा या पिकांचे क्षेत्र सर्वाधिक असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे..जिल्ह्यातील कोरडवाहू भागात ठिबक सिंचन, शासकीय अनुदान योजना आणि सुधारित लागवड पद्धतींचा वापर वाढल्याने फळबाग लागवडीत वाढ होत आहे..विशेषतः मोसंबी, डाळिंब, द्राक्षे, सीताफळ आणि आंबा या पिकांना बाजारात चांगली मागणी आणि निर्यातीची संधी उपलब्ध असल्याने शेतकरी या पिकांकडे अधिक आकर्षित होत आहेत..याशिवाय राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अनुदान, मार्गदर्शन आणि तांत्रिक मदत उपलब्ध होत असल्याने अनेक शेतकरी पारंपरिक पिकांऐवजी दीर्घकालीन उत्पन्न देणाऱ्या फळबागांकडे वळत आहेत. परिणामी जिल्ह्यात फळबाग क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..अंबड तालुक्यात सर्वाधिक फळबागा ल्ह्यातील अंबड तालुक्यात सर्वाधिक १० हजार ९१४ हेक्टरवर फळबागा आहेत. त्या खालोखाल बदनापूरमध्ये १० हजार ५८६ हेक्टर, घनसावंगी ८ हजार २५१ हेक्टर, जालना ५ हजार ६३४ हेक्टर, जाफराबाद ३५१ हेक्टर, भोकरदन ५४६ हेक्टर, मंठा ६०० हेक्टर, परतूर १८५५ हेक्टरवर फळबागा आहेत..Kolhapur Rabi Sowing : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी अंतिम टप्प्यात; ८७.१८ टक्के क्षेत्रावर लागवड पूर्ण.वर्षाला ४८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन जालन्याच्या मोसंबीला भौगोलिक नामांकन ( जीआय) मिळालेले आहे. त्यामुळे मोसंबीची लागवडही जिह्यात सर्वाधिक आहे. मोसंबी २९५४५ हेक्टर, डाळिंब २५७७, द्राक्षे १८१६, सीताफळ १३०५, आंबा ७५५, लिंबू ५३२, केळी ४५९, पेरू १०००, संत्रा ७०, चिकू १०७, ड्रॅगन फ्रूट ७९, बोर २५ हेक्टर, असे विविध फळांचे जिल्ह्यात ३८ हजार ७४१ हेक्टर क्षेत्र आहे. या सर्व फळांचे वर्षाला सुमारे ४८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन घेतले जाते.