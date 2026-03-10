मराठवाडा

Jalna Farmers: फळबागांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल जिल्ह्यात ३९ हजार हेक्टरवर लागवड

Fruit Orchard Cultivation Expands: जालना जिल्ह्यात पारंपरिक पिकांऐवजी फळबाग लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे.
Jalna Farmers shifts to Horticulture

सकाळ वृत्तसेवा
जालना : बदलत्या हवामान परिस्थितीत पारंपरिक पिकांना मोठा बसतो. दुसरीकडे बाजारपेठेत फळांना मिळणाऱ्या चांगल्या दरामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवडीकडे वळत आहेत.

