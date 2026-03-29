Jalna News: इंधन टंचाईचा शहरातील कचरा संकलनाला फटका; सकाळी सहाला सुरू होणाऱ्या घंटागाड्या नऊला पोचल्या वॉर्डात

जालना: शहरातील घराघरांतून कचरा संकलन करण्यासाठी महापालिकेकडे ४६ घंटागाड्या आहेत. मात्र, सध्या निर्माण झालेल्या कृत्रिम डिझेल टंचाईचा फटका या घंटागाड्यांनाही बसत आहे. नियमित सकाळी सहाला शहराच्या वॉर्डावॉर्डांत कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाड्या डिझेलअभावी शनिवारी (ता.२८) तीन तास उशिराने सुरू झाल्या. त्यामुळे दुपारपर्यंत शहरात घंटागाड्यांकडून कचरा संकलन केला जात होता. .शहरात रोज १३० ते १३५ टनापेक्षा अधिक कचरा पडत आहे. महापालिका सध्या प्रतिदिन ९० ते ९५ टन कचरा उचलत आहे. शहरातील घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्यासाठी महापालिकेच्या ४६ घंटागाड्या सध्या सुरू आहेत. शुक्रवारी (ता.२७) डिझेल अभावी महापालिकेच्या पाच घंटागाड्या उभा होत्या. तर शनिवारी (ता.२८) कृत्रिम डिझेल टंचाईचा महापालिकेच्या घंटागाड्यांना फटका बसला. सकाळी सहाला महापालिकेतून घंटागाड्या शहराच्या विविध वॉर्डांत कचरा संकलनासाठी जातात..परंतु, महापालिकेने करार केलेल्या पेट्रोल पंपावर डिझेल उपलब्ध न झाल्याने सकाळी आठनंतर घंटागाड्यांमध्ये डिझेल भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे डिझेल भरल्यानंतर घंटागाड्या आपापल्या ठरलेल्या प्रभागांमध्ये दाखल झाल्या. परिणामी, सकाळी सहाला वॉर्डात पोचणाऱ्या घंटागाड्या तीन तास उशिराने वॉर्डमध्ये दाखल झाल्या. त्यामुळे कचरा संकलन दुपारी उशिरापर्यंत सुरू राहिले. डिझेल टंचाईमुळे महापालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनाही दुपारपर्यंत कचरा संकलनाचे काम करावे लागले..सायंकाळी आठ घंटागाड्या रस्त्यावरडिझेलअभावी सकाळी कचरा संकलन करण्यासाठी उशीर झाल्याने सायंकाळी महापालिकेने आठ घंटागाड्या पुन्हा कचरा संकलनासाठी बाजारपेठेत पाठवल्या. शिवाय दुपारी तीनपर्यंत शहरात घंटागाड्यांच्या माध्यमातून कचरा संकलन करण्यात आले.."डिझेलची अडचण झाल्याने शनिवारी (ता.२८) सकाळी नऊ ते साडेनऊदरम्यान कचरा संकलन सुरू झाले. दुपारी तीनपर्यंत घंटागाड्या कचरा संकलन करत होत्या. शिवाय संध्याकाळी आठ घंटागाड्यांच्या माध्यमातून कचरा संकलन केले. "- विजय फुलंब्रीकर, सहायक आयुक्त, महापालिका.