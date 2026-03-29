Jalna News: कृत्रिम इंधन टंचाई कायम; जिल्ह्यातील १७७ पैकी २१ पंप बंद; पाच दिवसांपासून गैरसोय, काहीशी गर्दी ओसरल्याचे चित्र

जालना: मागील पाच दिवसांपासून कृत्रिम इंधन टंचाई निर्माण झाली असून, त्याचा परिणाम शनिवारी (ता.२८) शहरातील काही पंपावर जाणवला. इंधनसाठा नसल्याने शहरातील चार पेट्रोल पंप बंद होते. शहरातील काही पेट्रोल पंपावरील गर्दी ओसरल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले..मागील पाच दिवसांपासून शहरातील पेट्रोल पंपावर वाहनधारक इंधन भरण्यासाठी मोठी गर्दी करत आहेत. पेट्रोल पंपधारकांकडून रोख रक्कम देऊन इंधन मागणी करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली..मात्र, मागील दोन दिवसांपासून पेट्रोल पंपधारकांनी कंपन्यांकडून इंधन टॅंकर मागवण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे शनिवारी (ता.२८) जिल्ह्यातील १७७ पैकी २१ पेट्रोल पंप बंद होते..यामध्ये शहरातील काही पेट्रोल पंपाचा समावेश होता. जिल्ह्यातील १५६ पेट्रोल पंपांकडे तीन हजार ४७९ केएल इंधन साठा उपलब्ध आहे..त्यामुळे पेट्रोल पंपांवरील गर्दीही काही प्रमाणात कमी झाली आहे. परिणामी, इंधनाची परिस्थिती हळूहळू पूर्ववत होत आहे.