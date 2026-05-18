Jalna News: इंधन पुरवठा विस्कळित, ३७ पेट्रोल पंप बंद वाहनचालकांची गैरसोय ; साखळीत व्यत्यय आल्याने उद्भवली परिस्थिती

जालना : शहरासह जिल्ह्यातील ३७ पेट्रोल पंप विविध कारणांनी शनिवारी (ता. १६) बंद होते. त्यानंतर रविवारी (ता. १७) देखील हीच परिस्थिती कायम होती. पंप बंद असल्याने वाहनचालकांची मोठी गैरसोय झाली. दरम्यान, कंपन्यांकडून पुरवठा न झाल्याने आणि साखळीत व्यत्यय आल्याने परिस्थिती उद्भवल्याचे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले..अमेरिका आणि आखाती राष्ट्रातील युद्धजन्य परिस्थितीनंतर जिल्ह्यात अनेकदा पेट्रोल पंपांचा ईंधन पुरवठा विस्कळित झाल्याचे दिसूनआले. दरम्यान, सोशल मीडियावर इंधनटंचाईबाबत विविध अफवा पसरल्यानंतर नागरिकांकडून अतिरिक्तपेट्रोल-डिझेलचा साठा केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच सध्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतीची खरीपहंगामापूर्वीची कामे सुरू असल्याने देखील डिझेलची मागणी वाढली आहे..दरम्यान, रविवारी (ता. १७) जालना शहरासह जिल्ह्यातील ३७ पंपांवर इंधन उपलब्ध नव्हते. या पेट्रोल पंपचालकांनी थेट पंप बंद असल्याचे फलक दर्शनी भागात लावले होते. यामुळे वाहनधारकांना एका पंपावरून दुसऱ्या पंपावर भटकंती करावी लागली. त्यामुळे त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.दरम्यान, काही ठिकाणी स्टॉक नसल्याने पंप बंद होते, तर काही ठिकाणी तांत्रिक अडचण असल्याने बंद होते..जालन्यात सर्वाधिक तेरा पेट्रोल पंप बंद जालना शहर आणि तालुक्यात सर्वाधिक १३ पंप बंद होते. तसेच, भोकरदन १२, बदनापूर ४, परतूर ३, मंठा १, अंबड येथील ४ पेट्रोल पंप बंद होते. तर, घनसावंगी आणि जाफराबादमध्ये एकही पंप बंद नव्हता.."वरूनच पेट्रोल, डिझेलचा पुरवठा होत नसल्याचे येथील कंपन्यांच्या जिल्हा समन्वयकांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे पंप बंद आहेत."- ज्ञानेश्वर दिवटे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी.