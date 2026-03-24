Jalna News: गॅस सिलिंडरसाठी १५ दिवसांची वेटिंग; ग्राहकांचे सतत फोन, वितरक त्रस्त; एजन्सीवर पावतीसाठी गर्दी

जालना: मागील २३ दिवसांपासून गॅस टंचाईला नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात ऑनलाइन गॅस बुकिंग होत आहे. मात्र, बुकिंग केल्यानंतर तब्बल १५ दिवसांची वेटिंग आहे. त्यामुळे घरपोच गॅस पुरवठा करणाऱ्या वितरकांना ग्राहकांकडून फोन करून गॅस सिलिंडर कधी मिळणार, अशी विचारणा होत आहे. ग्राहकांच्या सतत येणाऱ्या फोनमुळे वितरक त्रस्त झाले आहेत..युद्ध सुरू झाल्यापासून गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. नागरिकांनी बुकिंग केल्यानंतर पंधरा दिवस सिलिंडर घरात येत नाही. त्यामुळे बुकिंग झाल्यानंतर ऑनलाइन पेमेंट करून ग्राहक सिलिंडर घेण्यासाठी गॅस एजन्सीवर पावती मिळवण्यासाठी गर्दी करतात..शिवाय स्वतःच गोदामावर जाऊन सिलिंडर घेऊन येत आहेत. विशेष म्हणजे नागरिकांकडून धोकादायक पद्धतीने दुचाकीवरून गॅस सिलिंडरची वाहतूक केली जात आहे..दुसरीकडे, गॅस सिलिंडरचे बुकिंग केल्यानंतर गल्लीत गॅस सिलिंडर घेऊन वितरक आल्यानंतर इतर नागरिकदेखील वितरकांकडे गॅस सिलिंडर देण्याची मागणी करतात..वेटिंग गॅसची आकडेवारी पुरवठा विभागाकडे नाहीसध्या ऑनलाइन बुकिंग केल्यानंतर पंधरा दिवस गॅस सिलिंडर मिळत नाही. मात्र, तरीदेखील पुरवठा विभाग याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. शहरासह जिल्ह्यात ऑनलाइन बुकिंग केलेले किती गॅस सिलिंडर वेटिंगवर आहेत, याची कोणतीही माहिती पुरवठा विभागाकडे नाही, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी सविता चौधर यांनी सांगितले.