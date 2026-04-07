Jalna News: चूल पेटवून भाकरी थापत सरकारचा निषेध; गॅसटंचाईच्या विरोधात वंचितचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

जालना: युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या गॅसटंचाईबाबत वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सोमवारी (ता. सहा) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनोखे आंदोलन केले. चूल पेटून भाकरी थापत सरकारचा निषेध करत ''नरेंदर कब मिलेंगा गॅस सिलिंडर' असे म्हणत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. .जिल्हाध्यक्ष डेव्हिड घुमारे, रामप्रसाद थोरात, मराठवाडा उपाध्यक्ष दीपक डोके, महिला जिल्हाध्यक्ष रमाबाई होर्शिल, महासचिव प्रशांत कसबे, किशोर त्रिभुवन, जिल्हा उपाध्यक्ष अकबर इनामदार यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते..Parbhani News: परभणीत वंचित बहुजन आघाडीचे चुलीवर स्वयंपाक आंदोलन, गॅस टंचाईविरोधात तातडीची मागणी.शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांची भेट घेऊन त्यांना कांदा-भाकरीसोबत आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.हॉटेल व्यावसायिकांना टप्प्याटप्याने गॅस पुरवठा होणारशहरात मागील २५ दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याने हॉटेल व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. दरम्यान, व्यावसायिकांना पीएनजी गॅस कनेक्शन देण्यासह आणि शासन नियमानुसार उपलब्ध व्यावसायिक गॅस टप्प्याटप्याने पुरवठा होणार असल्याचा सूर या बैठकीतून निघाला..आमदार अर्जुन खोतकर यांची हॉटेल व्यावसायिक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्यासमवेत सोमवारी (ता. सहा) शासकीय विश्रामगृहात बैठक पार पडली. बैठकीत हॉटेल चालकांनी अडचणी मांडत सांगितले की, सिलिंडर उपलब्ध नसल्याने अनेक हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे..तसेच यावेळी गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली. दरम्यान, आमदार अर्जुन खोतकर यांनी या प्रश्नाची दखल घेत पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. गॅस पुरवठा लवकर सुरळीत करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.