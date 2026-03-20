Jalna News: जालना जिल्ह्यात मुली-महिलांसाठी जिल्हास्तरीय योगासन स्पर्धा – २२ मार्च

जालना: जालना जिल्हा योगासन स्पोर्ट असोसिएशन, क्रीडा विभाग जालना व जिल्हा शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रथमच मुली व महिलांसाठी भव्य योगासन स्पर्धा घेण्यात येत आहे. ही स्पर्धा 'अस्मिता सिटी लीग'अंतर्गत येत्या रविवारी (ता. २२) शहरातील महेश भवन येथे होणार असून, सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.. भारत सरकारच्या खेलो इंडिया उपक्रमाशी ही स्पर्धा संलग्न आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील मुली-महिलांना क्रीडा क्षेत्रात संधी देण्याचा या स्पर्धेचा उद्देश आहे. १८ वर्षांखालील मुली तसेच १८ वर्षांवरील मुली व महिलांसाठी स्वतंत्र गट आहेत. स्पर्धेत ट्रॅडिशनल योगासन, कलात्मक एकल आणि कलात्मक दुहेरी असे तीन प्रकार असणार आहेत..१८ वर्षांखालील गटासाठी जन्मतारीख १ जानेवारी २००७ ते ३१ डिसेंबर २०१४ दरम्यान असणे आवश्यक आहे, तर १८ वर्षांवरील गटासाठी १ जानेवारी १९७० ते ३१ डिसेंबर २००६ दरम्यान जन्म असलेल्या खेळाडूंना सहभाग घेता येणार आहे..स्पर्धेसाठी खेळाडूंनी खेलो इंडिया आयडी तयार करून ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सर्व सहभागींना प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, विजेत्यांना प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाची पदके व मेरिट सर्टिफिकेट देऊन गौरविण्यात येणार आहे. .सकाळी साडेसातला होणार प्रारंभस्पर्धेच्या दिवशी सकाळी सातला रिपोर्टिंग ठेवण्यात आले असून सकाळी साडेसातला स्पर्धेस प्रारंभ होणार आहे. सहभागी खेळाडूंनी स्वत:ची योगा मॅट, पाण्याची बाटली, टॉवेल तसेच योगासाठी योग्य व आरामदायी पोशाख सोबत आणावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा योगासन स्पोर्ट असोसिएशनचे साईराम निंबेकर, मनीषा पुरी, वैभव आर्य यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.