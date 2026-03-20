मराठवाडा

Jalna News: जालना जिल्ह्यात मुली-महिलांसाठी जिल्हास्तरीय योगासन स्पर्धा – २२ मार्च

‘District-Level Yoga Competition for Girls and Women in Jalna: खेलो इंडिया’ अस्मिता सिटी लीग अंतर्गत जालना महेश भवनमध्ये २२ मार्च रोजी मुली-महिलांसाठी जिल्हास्तरीय योगासन स्पर्धा; ट्रॅडिशनल, कलात्मक एकल आणि दुहेरी प्रकार, विजेत्यांसाठी पदके व प्रमाणपत्र.
Jalna News

सकाळ वृत्तसेवा
जालना: जालना जिल्हा योगासन स्पोर्ट असोसिएशन, क्रीडा विभाग जालना व जिल्हा शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रथमच मुली व महिलांसाठी भव्य योगासन स्पर्धा घेण्यात येत आहे. ही स्पर्धा ‘अस्मिता सिटी लीग’अंतर्गत येत्या रविवारी (ता. २२) शहरातील महेश भवन येथे होणार असून, सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

