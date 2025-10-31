Jalna Farmers: दुसऱ्या टप्प्यात मिळणार ३५६ कोटी रुपये; अतिवृष्टीचे अनुदान, निधी मंजुरीचा शासन निर्णय, शेतकरी प्रतीक्षेत

जालना : जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे नुकसानीपोटी जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाकडे ४१२ कोटी ४१ लाख ४७ हजार २२५ रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार राज्य शासनाने ३५६ कोटी ६६ लाख २६ हजारांचा निधी मंजूर केला आहे. दरम्यान, यापूर्वी ६४ कोटी ७५ लाखांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे..जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात आठही तालुक्यांत अतिवृष्टी झाली होती. यामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, बाजरी, ज्वारी, तूर, उडीद, मूग, भुईमूग, भाजीपाला, मिरची, कांदा, ऊस, हळद, टोमॅटो, टरबूज यांसह अन्य फळबागांचा समावेश होता. जिल्हा परिषद यंत्रणा, तहसीलदार, जिल्हा कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सेवक या यंत्रणेने नुकसानीचे पंचनामे केले..पंचनाम्याअखेर जिरायती क्षेत्रासाठी आठ हजार ५०० प्रतिहेक्टर, बागायती क्षेत्रासाठी १७ हजार प्रतिहेक्टर, तर फळपिकांसाठी २२ हजार ५०० प्रतिहेक्टर याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने निधीची मागणी केली होती..त्यापैकी पाच लाख ४५ हजार ८९० शेतकऱ्यांच्या तीन लाख ८० हजार २६३.०३ हेक्टरवरील नुकसानीपोटी राज्य शासनाकडून ३५६ कोटी ६६ लाख २६ हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पैसे कधी खात्यावर पडतात, याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागली आहे..Nagpur Farmer: ५६ हजारांवर शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षाच; अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान, दिवाळीनंतरही मदतीपासून वंचित.अॅग्रिस्टॅकवर नोंदणी असलेल्यांनाच अनुदानअतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्यामुळे जिल्हा राज्यभरात चर्चेत आला. एका खातेदाराचा दोनवेळा व्हीके क्रमांक तयार झाला. आता, मात्र अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना अॅग्रिस्टॅक बंधनकारक केले आहे. अॅग्रिस्टॅकवर फॉर्मर आयडी असलेल्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी अॅग्रिस्टॅकवर नोंदणी केली आहे. मात्र, अद्यापही २५ टक्के शेतकरी नोंदणीचे बाकी आहेत. या शेतकऱ्यांनी त्वरित नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.