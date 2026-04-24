Jalna News: जड वाहतुकीचा विळखा; नियमांची पायमल्ली, नागरिकांचा जीव टांगणीला अपघातांची टांगती तलवार; तरीही प्रशासन ढिम्म

जालना: शहरात सकाळी नऊ ते रात्री नऊ या वेळेत जड वाहतुकीस बंदी आहे. मात्र, पोलिसांच्या आशीर्वादाने शहरातून सर्रास जड वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायम ऐरणीवर आहे. याशिवाय या जड वाहतुकीमुळे लहान मुलांसह नागरिकांचा जीवही टांगणीला लागला आहे. त्यात जुना जालना भागातील मुक्तेश्वर द्वार ते रेल्वे स्थानक या रस्त्यावर रेल्वे स्थानकातून येणारा माल घेऊन जाणाऱ्या भरधाव ट्रकची दिवसभर रेलचेल असते. त्यामुळे या परिसरातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत..शहरात नवीन बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे शहरात वाळूसह सिमेंट, सळईची वाहतूक करणाऱ्या जड वाहनांची रेलचेल आहे. मात्र, यावर पोलिसांकडून कारवाई केली जात नाही. रेल्वे स्थानकावर येणारा माल गोदामापर्यंत वाहून नेण्यासाठी ट्रकचा वापर केला जातो. हे ट्रक दिवसभर रेल्वे स्थानक, अण्णा भाऊ साठे पुतळा चौक मार्गे मुक्तेश्वर द्वारदरम्यान सुसाट धावतात. या ट्रक वाहतुकीमुळे शहरातील भाग्यनगर, संजोगनगर, गोकुळनगरी, राणानगर आणि श्री कॉलनी आदी भागातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत..विशेष म्हणजे, या रस्त्यावरून शाळा-महाविद्यालयीन मुलांची वर्दळ असते. तसेच सकाळ-सायंकाळी नियमित पायी फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांची गर्दी लक्षात घेता अवजड वाहनांची सर्रास व सुसाट वाहतूक सुरू असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिवाय उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने सायंकाळी या भागातील लहान मुले रस्त्यावर येतात. त्यामुळे त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असून शहरातील ही जड वाहतूक कधी बंद होणार, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.."मुक्तेश्वर द्वार ते अण्णा भाऊ साठे चौक या रस्त्यावर दररोज शेकडो ट्रक बेकायदेशीर जड वाहतूक करतात. त्यामुळे येथील शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. या जड वाहतुकीमुळे अपघात होऊन एखादा बळी गेल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार आहे का? ही जड वाहतूक तत्काळ बंद झाली पाहिजे."-संदीप देशपांडे, मुक्तेश्वर तलाव रोड, जालना."अण्णा भाऊ साठे चौक ते मुक्तेश्वर द्वार या रस्त्यावर शाळकरी मुले तसेच ट्युशनसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. असे असताना याच मार्गावर सर्वाधिक ट्रकची वर्दळ आहे. त्यामुळे अपघाताची भीती असून या मार्गावरील जड वाहतूक बंद करण्याची मागणी केल्यानंतरही पोलिस प्रशासन लक्ष देण्यास तयार नाही."-आर्या जहागीरदार,स्थानिक रहिवासी, जालना."नागरी वस्तीतून माल वाहतूक करणारे सुसाट ट्रक पाहून लहान-थोरांच्या मनात धडकी भरते. ही वाहतूक बंद करण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा निवेदन आणि रास्ता रोको आंदोलनही केले. मात्र, प्रशासन आश्वासन देण्याशिवाय पुढे सरकत नाही आणि ठोस कारवाई करत नाही. यंत्रणा दबावाखाली असल्याचे दिसून येते."-प्रा.डॉ. रावसाहेब ढवळे, नागरिक, जालना.