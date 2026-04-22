मराठवाडा

Jalna News: घराला आग; बाप-लेकाचा मृत्यू; कथा ऐकण्यासाठी गावात गेल्याने महिला बचावली;घराला आग; बाप-लेकाचा मृत्यू

Father and Son Lose Lives in Blaze: जालना येथील परतूर शहरात घराला लागलेल्या आगीत पंडितराव हरिभाऊ जईद (६०) व मुलगा कृष्णा पंडितराव जईद (३०) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना: घराला लागलेल्या आगीत होरपळून बाप-लेकाचा मृत्यू झाल्याची घटना येथे सोमवारी (ता. २०) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास घडली.मिळालेल्या माहितीनुसार, परतूर शहरातील जईद गल्ली परिसरात पंडितराव हरिभाऊ जईद (वय ६०) याचे माळवदाचे जुने घर आहे.

