Jalna News: घराला आग; बाप-लेकाचा मृत्यू; कथा ऐकण्यासाठी गावात गेल्याने महिला बचावली;घराला आग; बाप-लेकाचा मृत्यू

जालना: घराला लागलेल्या आगीत होरपळून बाप-लेकाचा मृत्यू झाल्याची घटना येथे सोमवारी (ता. २०) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास घडली.मिळालेल्या माहितीनुसार, परतूर शहरातील जईद गल्ली परिसरात पंडितराव हरिभाऊ जईद (वय ६०) याचे माळवदाचे जुने घर आहे. .काल ते व त्यांचा मुलगा कृष्णा पंडितराव जईद (३०) हे घरी झोपेत होते. पंडितराव यांची पत्नी पार्वतीबाई जईद भागवत कथा ऐकण्यासाठी गावात गेल्या होत्या. दरम्यान, रात्री पावणेबाराच्या सुमारास घराला आग लागली. काही वेळातच आग घरभर पसरली..घरातून मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर येऊ लागला. शेजारी बालाजी जईद यांच्या निदर्शनास ही घटना येताच त्यांनी परिसरातील नागरिकांना पाचारण केले. बालाजी जईद, महादेव राऊत, नामदेव जईद, शेपी कायमखानी, विठ्ठल जईद, ओम जईद, एजाज कायमखानी, रोहित कपाळे यांनी आग विझविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले..आगीची तीव्रता मोठी असल्याने नियंत्रण मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. आगीत अडकून बाप-लेकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दोघांना रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले..कारण अस्पष्टआगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही. पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. दरम्यान, मंगळवारी (ता. २१) सकाळी उत्तरीय तपासणीनंतर दोघांचे मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले. दोघांच्या पार्थिवावर दुपारी शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.कष्टकरी कुटुंबावर घालाजईद कुटुंब मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करी. घरात लाकडेही गोळा करून ठेवलेली होती. त्यामुळे आग वाढत गेली असावी, असा अंदाज काही स्थानिकांनी व्यक्त केला. कष्टकरी दोघांच्या दुर्दैवी मृत्यूने परिसरात शोककळा पसरली असून नागरिकांत हळहळ व्यक्त होत आहे.