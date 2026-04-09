Jalna News: औद्योगिक वसाहत तिसऱ्या डोळ्याच्या निगराणीत; २० सीसीटीव्ही बसवले; वाटमारीला बसणार लगाम ः जालना स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचा पुढाकार

जालना: औद्योगिक वसाहत येथे शेकडो कोटींची उलाढाल होते. त्यामुळे कंपन्यांची रोकड घेऊन जाणाऱ्यांवर पाळत ठेवून या भागात वाटमाऱ्यासारख्या घटना घडतात. या घटनांना आळा बसावा, यासाठी जालना स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने पुढाकार घेत औद्योगिक वसाहत येथे प्रवेश करणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या प्रमुख मार्गावर वीस सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहत तिसऱ्या डोळ्याच्या निगराणीखाली आली आहे..औद्योगिक वसाहत येथे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून सळई घेऊन जाण्यासाठी ट्रक येतात. शिवाय सळई कंपनीमध्ये इतर राज्यातील हजारो कामगार काम करतात. इतर राज्यातील कामगार अनेकदा वाटमारी, चोरी असे गुन्हे करून त्यांच्या राज्यात निघून जातात. विशेष म्हणजे सळई कंपन्यांचे रोज शेकडो कोटींची उलाढाल होते. त्यामुळे प्रत्येक कंपनी प्रशासनाकडून रोखीत आलेली रक्कम बॅंकेत भरण्यासाठी वाहनामधून घेऊन जाताना पाळत ठेवून वाटमारी केल्याच्या घटना औद्योगिक वसाहतीमध्ये घडल्या आहेत..त्यामुळे जालना स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने पुढाकार घेत औद्योगिक वसाहत येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा उपक्रम हाती घेतला. पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांच्या निर्देशानुसार पोलिस प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या वीस ठिकाणी हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत..यामध्ये प्रमुख्याने औद्योगिक वसाहतीमधील फेस एक आणि फेस दोनमध्ये प्रवेश करणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या प्रमुख मार्गावर हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. या सीसीटीव्हीचे कंट्रोल रूम कालिका स्टील कंपनीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येकावर तिसऱ्या डोळ्याद्वारे नजर ठेवली जात आहे.."औद्योगिक वसाहत येथे होणाऱ्या गुन्हेगारी हालचाली थांबवण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून सीसीटीव्ही बसवावे, अशा सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार जालना स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने सुरक्षित उद्योग-सक्षम जालना या उपक्रमांतर्गत औद्योगिक वसाहत येथे स्वखर्चाने सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वीस ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक फेस एक आणि फेस दोन सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आले आहेत."-घनशाम गोयल, अध्यक्ष, जालना स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन.