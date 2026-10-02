मराठवाडा

Jalna-Jalgaon Railway: “जीव देऊ पण जमिनी सोडणार नाही”; जालना-जळगाव रेल्वे भूसंपादनाविरोधात शेतकरी आक्रमक

Farmers Protest Jalna Jalgaon Railway Land Acquisition: जमिनीचा हक्क सोडणार नाही; रेल्वे भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचा आक्रमक लढा
Jalna Jalgaon Railway Land Acquisition Draws Anger From Farmers Over Route Through Fertile Agricultural Fields

Jalna Jalgaon Railway Land Acquisition Draws Anger From Farmers Over Route Through Fertile Agricultural Fields

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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'-राहुल पारवे

पालोद : "जमिनी आम्हाला कोण्या राजकीय व्यक्तीने घेऊन दिलेल्या नाहीत, त्या आमच्या हक्काच्या आहेत. जीव देऊ पण जमिनी सोडणार नाही," असा आक्रमक आणि संतापजनक पवित्रा जालना-जळगाव रेल्वे बाधित शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. रात्री उशिरापर्यंत खेळणा फाटा येथे सुमारे ४०० ते ५०० बाधित शेतकऱ्यांनी जालना-छत्रपती संभाजीनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांची वाट पाहून आपली आपबीती मांडली आणि प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांवर तीव्र निषेध नोंदवला.

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