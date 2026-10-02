Jalna-Jalgaon Railway: “जीव देऊ पण जमिनी सोडणार नाही”; जालना-जळगाव रेल्वे भूसंपादनाविरोधात शेतकरी आक्रमक

'-राहुल पारवे पालोद : "जमिनी आम्हाला कोण्या राजकीय व्यक्तीने घेऊन दिलेल्या नाहीत, त्या आमच्या हक्काच्या आहेत. जीव देऊ पण जमिनी सोडणार नाही," असा आक्रमक आणि संतापजनक पवित्रा जालना-जळगाव रेल्वे बाधित शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. रात्री उशिरापर्यंत खेळणा फाटा येथे सुमारे ४०० ते ५०० बाधित शेतकऱ्यांनी जालना-छत्रपती संभाजीनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांची वाट पाहून आपली आपबीती मांडली आणि प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांवर तीव्र निषेध नोंदवला..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मंगरूळ, पालोद, खेडी, लिहा, उंडणगाव, वरूड आणि भवन या गावांतील शेतकरी या प्रकल्पामुळे बाधित होत आहेत. यापूर्वी खेळणा मध्यम प्रकल्प, साखर कारखाने, कालवे, पाझर तलाव आणि राज्य महामार्गांसाठी या भागातील शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर जमिनी संपादित झाल्या आहेत. आता पुन्हा तेच शेतकरी जालना-जळगाव रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनात बळी ठरत आहेत. अत्यंत सुपीक आणि बागायती जमिनी या प्रकल्पात जाणार असल्याने हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. खेळणा मध्यम प्रकल्प हा कृषी प्रकल्प असताना, या बागायती क्षेत्रातूनच रेल्वे मार्ग नेल्यास त्या पाण्याचा उपयोग काय, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच कोरडवाहू व ओसाड जमिनी उपलब्ध असताना, जाणूनबुजून जास्त बाधित होणाऱ्या क्षेत्राकडे हा मार्ग वळवण्यामागचा हेतू काय, असा सवाल करत अधिकाऱ्यांकडून तीनपैकी दोन सर्वेक्षणांची माहिती लपवली जात असल्याचा आरोप 'रेल्वे बाधित कृती समिती'ने केला आहे..या वेळी बोलताना खासदार डॉ. कल्याण काळे म्हणाले, "शेतकरी हे माझ्या जिव्हाळ्याचे बांधव आहेत आणि मी सदैव त्यांच्या पाठीशी आहे. आगामी अधिवेशनात या विषयावर लक्षवेधी मांडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय कसा घेता येईल यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करेन. रेल्वे अधिकारी माझ्या जवळचे नाहीत, शेतकरी माझे आहेत. कोणीही हिंमत हारू नका किंवा वाईट पाऊल उचलू नका.".ड्रोन फिरवून डीपीआर तयार केला; सामाजिक अभ्यासाचा अभाव!"या रेल्वे मार्गासाठी SIA (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन) कायद्यानुसार कुटुंबांवर काय परिणाम होणार, याचा कोणताही अभ्यास झालेला नाही. हवेत ड्रोन फिरवून तयार केलेला DPR थेट केंद्राकडे पाठवण्यात आला. जुना मार्ग (सिल्लोडच्या पूर्वेकडून राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर) १५० किमीचा होता, तर नवीन मार्ग १७४ किमीचा आहे. कमी लांबीचा व कमी नुकसान करणारा पर्याय डावलून बागायती जमिनींवर गदा आणली जात आहे. डोंगर आणि ओसाड जमिनीच्या बाजूने अंतर वाढले तरी चालेल, पण बागायती जमिनी आम्ही देणार नाही."— गजानन फरकाडे (रेल्वे बाधित कृती समिती, मंगरूळ).Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.MPSC चा अभ्यास सोडून गावी येण्याची वेळ; मायबापांचा जीव वाचवणे हेच ध्येय!"मी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असताना अधिकारी शेतात येऊन आई-वडिलांना दमदाटी करत असल्याचे कळाले. खेळणा प्रकल्पात आधीच १० एकर जमीन गेल्याने त्यांची मानसिकता खचली आहे. आता खेडी शिवारातील गट क्र. ४ मधील उरलेली जमीनही संपादित केली जात असल्याने मायबाप जीवाचे बरे-वाईट करण्याच्या विचारात आहेत. तेच जगात राहिले नाहीत तर माझ्या शिकण्याचा काय उपयोग? म्हणून अभ्यास सोडून त्यांना दिलासा देण्यासाठी गावी आलो आहे. जमीन म्हणजे फक्त माती नाही, तर कुटुंबाची भाकरी आणि जगण्याचा आधार आहे. उरलेल्या आधारावर पुन्हा घाला घालू नका, या भूसंपादनाला माझा ठाम नकार आहे." — सुशील सुभाष साबळे (स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी व बाधित शेतकरी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.