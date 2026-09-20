मराठवाडा

Jalna Lakkadkot Crime : जालना शहरात पतीकडून पत्नीचा गळा चिरून खून

Woman Found Dead After Family Dispute : जालना शहरातील लक्कडकोट भागात कौटुंबिक वादातून आफ्रिन काजी यांचा पती नईम काजीने धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची घटना घडली.
Jalna Lakkadkot Crime

Jalna Lakkadkot Crime

esaksl

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना : पतीने पत्नीची गळा चिरून खून केल्याची घटना शहरातील लक्कडकोट भागात शनिवारी (ता. १९) रात्री नऊच्या सुमारास घडली. आफ्रिन काजी (वय ३८) असे मृत महिलेचे नाव आहे. दरम्यान, संशयित पती पोलिसांच्या ताब्यात आहे. लक्कडकोट परिसरात राहणाऱ्या नईम काजी आणि त्याची पत्नी आफ्रिन यांच्यात मागील काही दिवसांपासून कौटुंबिक वाद सुरू होता.

Loading content, please wait...
Jalna
crime
maharashtra
Marathwada
Marathi News Esakal
www.esakal.com