Jalna Lakkadkot Crime : जालना शहरात पतीकडून पत्नीचा गळा चिरून खून

जालना : पतीने पत्नीची गळा चिरून खून केल्याची घटना शहरातील लक्कडकोट भागात शनिवारी (ता. १९) रात्री नऊच्या सुमारास घडली. आफ्रिन काजी (वय ३८) असे मृत महिलेचे नाव आहे. दरम्यान, संशयित पती पोलिसांच्या ताब्यात आहे. लक्कडकोट परिसरात राहणाऱ्या नईम काजी आणि त्याची पत्नी आफ्रिन यांच्यात मागील काही दिवसांपासून कौटुंबिक वाद सुरू होता. .शनिवारी (ता.१९) रात्री हा वाद विकोपाला गेला. नईम याने आफ्रिन यांच्या गळ्यावर कटरसारख्या धारदार शस्त्राने वार केला. यात मोठा रक्तस्राव झाल्याने आफ्रिन यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संशयित नईम स्वतःहून सदर बाजार पोलिस ठाण्यात हजर झाला..Maratha Reservation : काळजी घ्या, सगळं ठरल्याप्रमाणं होईल! जरांगेंना भेटताच विखे पाटलांनी दिली सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती.त्यानंतर त्याने पोलिसांना आपण पत्नीचा खून केल्याची माहिती दिली. त्यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, सदर बाजार पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संदीप भारती, उपनिरीक्षक सचिन सानप, उपनिरीक्षक संतोष नागरगोजे यांच्यासह पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले..Marathwada Rain Forecast : मराठवाड्यात आजपासून वादळासह पावसाची शक्यता, तापमानात एक ते दोन अंशाने वाढ. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आला. दरम्यान पती नईम हा पत्नी आफ्रिन हिच्या चारित्र्यावर संशय घेत होता. याच संशयातून शनिवारी नईम याने पत्नी आफ्रिन हिचा खून केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.