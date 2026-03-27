Jalna News: व्यावसायिक गॅस बंद, घरगुती सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू; दीड हजार रुपयांत गॅस सिलिंडर मिळण्याचे चित्र

जालना: व्यावसायिक शहर म्हणून जालन्याची ओळख आहे. त्यामुळे शहरात चहा, नाश्ता व जेवणाच्या हॉटेलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. मागील २६ दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस पुरवठा ठप्प झाल्यानंतर छोट्या व्यावसायिकांना दीड हजार रुपयांत घरगुती सिलिंडरची विक्री होत आहे. व्यावसायिक सिलिंडर बंद झाल्यानंतरही व्यवसाय सुरू असून, सामान्य ग्राहकांना मात्र गॅस सिलिंडरसाठी उन्हात उभे राहण्याची वेळ आली आहे..जो अधिक पैसे देईल, त्याला सिलिंडर मिळत असल्याचे चित्र आहे. शहरातील चौकाचौकांत विविध खाद्यपदार्थांची दुकाने आहेत. व्यावसायिक गॅस कनेक्शन असतानाही २६ दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद झाला आहे. तरीदेखील हे व्यवसाय घरगुती गॅसवर सर्रास सुरू आहेत. विशेष म्हणजे दीड हजार रुपये दिल्यानंतर काळाबाजारात गॅस सिलिंडर मिळत आहेत..जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सुरवातीचे काही दिवस कारवाई केल्याचा दिखावा केला. मात्र, आता सिलिंडरच्या काळाबाजाराकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे स्वयंपाकघरात गॅस संपल्याने नागरिक भर उन्हात रांगेत उभे असताना शहरात घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू आहे..घरातील गॅस सिलिंडर संपल्याने नागरिकांकडून एजन्सीसमोर रांगा लावल्या जात आहेत. शिवाय ऑनलाइन बुकिंग केल्यानंतर १५ दिवस गॅस मिळत नाही. सिलिंडरचा नंबर आला तरी वितरक घरापर्यंत गॅस घेऊन येत नाही. मात्र, दुसरीकडे एजन्सीच्या वितरकांकडून घरगुती सिलिंडरचा काळाबाजार केला जात आहे. बुधवारी सायंकाळी शहरातील नारायणी रेसिडेन्सी येथे गॅस वितरकाने कूपनलिका घेणाऱ्या वाहनांना दोन घरगुती सिलिंडर आणून दिले. हे सिलिंडर चढ्यादराने विक्री केल्याची चर्चा आहे..पुरवठा विभागाने सुरवातीला हॉटेलांमधील घरगुती सिलिंडर जप्त केले. मात्र, मागील दहा दिवसांपासून पुरवठा विभागाकडून ही कारवाई गुंडाळण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्रास घरगुती गॅसचा काळाबाजार सुरू आहे. मात्र, याचे जिल्हा पुरवठा देणे नसल्याचे चित्र आहे.