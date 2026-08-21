Jalna Maha-Walkathon: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेली बिस्किटे; जालन्यातील ‘महा-वॉकॅथॉन’मध्ये धक्कादायक प्रकार

जालना: जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जलसंधारण विभागाच्या वतीने शुक्रवारी ( ता. २१) आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महा-वॉकॅथॉन’मध्ये विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेली बिस्किटे वाटण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या उपस्थितीतच विद्यार्थ्यांना या बिस्किटांचे वाटप करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..जलसंधारण विभागाच्या वतीने आयोजित या उपक्रमासाठी शहरातील विविध शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पोलिस मैदानावर उपक्रमाची सांगता दरम्यान, सहभागी विद्यार्थ्यांना अल्पोपाहार म्हणून पाणी बिस्किटांचे वाटप करण्यात आले. काही विद्यार्थ्यांनी हे बिस्किटे खाल्ल्यानंतर येथील शिक्षक आणि नागरिकांच्या निदर्शनास या बिस्किटांची मुदत पाच महिन्यापूर्वीच संपल्याचे दिसून आले..त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हे बिस्कीट मैदानावर फेकून दिले. तर काहींनी कुत्र्यांना खाऊ घातले. दरम्यान , या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उपस्थित पालक व नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. जलसंधारणकडून बिस्किटांचे पाच बॉक्स वाटप करण्यात आले, त्यापैकी एक बॉक्सची मुदत संपलेली होती. संबंधित एजन्सीच्या जिल्हा समन्वयकाला खुलासा मागवल्याचे पत्र काढले असल्याचे सहायक जिल्हा संधारण अधिकारी एस.यू शेंडे यांनी सांगितले आहे. या प्रकरणात संबंधित जिल्हा समन्वयकाला विचारणा केली असता त्याने हे बिस्कीट वाटले नसल्याचे सांगितले आहे.आता या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासन काय कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.."घडलेला हा प्रकार निंदनीय आहे. या प्रकाराबद्दल विद्यार्थ्यांनी मला सांगितले आहे. ज्या दुकानदाराने याचा पुरवठा केला आणि इतर जे कोणी यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल."- आशिमा मित्तल, जिल्हाधिकारी"जलसंधारण विभागाने समर्थ इव्हेंट एजन्सी ला चहा पाणी वाटप करण्याचे काम दिले होते.या एजन्सीने नवीन मोंढ्यातील एका दुकानातून हे बिस्कीट खरेदी केले. त्या अनुषंगाने संबंधित दुकानाची तपासणी करण्यासाठी पथक पाठवले आहे."- निखिल कुलकर्णी, सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन.अधिकाऱ्यांना नाश्ता; विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेली बिस्किटे :का उपक्रमात सहभागी झालेले नेते, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी नाश्ता म्हणून उपमा, शेव उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी- कर्मचारी येथे नाश्ता करताना आढळून आले. मात्र जलसंधारण विभागाने विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेली बिस्किटे वाटप करून केली. शासकीय कार्यक्रमात मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांचे वाटप होणे गंभीर बाब मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.