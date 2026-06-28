मराठवाडा

Jalna: मुख्य जलवाहिनीच्या कामासाठी खोदलेला रस्ता चिखलमय

Water Pipeline Work Leaves Road in Poor Condition: जालना शहरात मुख्य जलवाहिनीच्या कामानंतर रस्ता चिखलमय झाल्याने नागरिक आणि व्यापाऱ्यांची गैरसोय वाढली आहे.
Jalna

Jalna

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना: शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मुख्य जलवाहिनी अंथरण्याचे काम करण्यासाठी ठेकेदाराने मंमादेवी चौक ते रेल्वेस्थानक चौकदरम्यान सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता खोदला. मात्र, जलवाहिनी अंथरल्यानंतर येथे तत्काळ सिमेंटचा पॅच न करता मातीने हे खड्डे बुजवण्यात आले.

Loading content, please wait...
Jalna
water
Marathwada
pipeline