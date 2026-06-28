Jalna: मुख्य जलवाहिनीच्या कामासाठी खोदलेला रस्ता चिखलमय

जालना: शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मुख्य जलवाहिनी अंथरण्याचे काम करण्यासाठी ठेकेदाराने मंमादेवी चौक ते रेल्वेस्थानक चौकदरम्यान सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता खोदला. मात्र, जलवाहिनी अंथरल्यानंतर येथे तत्काळ सिमेंटचा पॅच न करता मातीने हे खड्डे बुजवण्यात आले..त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे हा रस्ता चिखलमय झाला होता. परिणामी येथील व्यवसायिकांना स्वखर्चाने मुरूम टाकून रस्ता तात्पुरता दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेकडून नव्याने मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. अंबड रोडवरील पाण्याची टाकी ते मंगळबाजारपर्यंत ही जलवाहिनी अंथरण्यात येत आहे. या जलवाहिनीचा मंमादेव चौक ते रेल्वेस्थानक दरम्याचा टप्पा अंथरणे शिल्लक आहे. त्यामुळे मागील दीड ते दोन महिन्यांपासून या ठिकाणी जलवाहिनी अंथरण्यासाठी ठेकेदाराकडून सिमेंटचा रस्ता जेबीसी लावून खोदण्यात आला..Supreme Court: किरकोळ प्रकरण पण सर्वोच्च न्यायालयाचा तब्बल १४ वर्षांनी निकाल; अंतिम निर्णयापूर्वीच दोन दोषींचा मृत्यू... काय आहे प्रकरण?.या मार्गावरील अर्ध्या अंतरापर्यंत जलवाहिनीही टाकून झाली आहे. मात्र, जलवाहिनी टाकल्यानंतर खोदलेल्या रस्त्यावर ठेकेदाराने माती लावून मोकळा झाला. खोदकाम करून जलवाहिनी टाकल्यानंतर त्यावर सिमेंटचा पॅच करून घेणे अपेक्षित आहे..Ketan Agarwal Murder : ११.५ तासांच्या चौकशीत सियाच्या आई-वडिलांनी काय सांगितलं? एकाच खुलाशाने हत्या प्रकरणाला नवं वळण, सियाला तोंडघशी पाडले.मात्र, ठेकेदाराने याबाबीकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी पाऊस झाल्यानंतर चांगल्या सिमेंट रोडवर आता चिखल होत आहे. या मार्गावर व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि रेल्वेस्थानकाकडे जाणाऱ्या नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. मात्र, रस्त्याची दुरवस्था आणि चिखलामुळे ग्राहक तसेच वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत..अनेक ठिकाणी व्यावसायिकांनी स्वतःच्या खर्चातून मुरूम टाकून रस्ता चालण्यायोग्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामांमुळे नागरिकांना गैरसोय होणे स्वाभाविक असले, तरी काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ता तातडीने पूर्ववत करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.