Jalna News: मराठीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या प्रश्नपत्रिका; सावळा गोंधळ, मंठा तालुक्यातील घटना

जालना/मंठा : दहावीच्या इंग्रजी विषयाचा पेपर देणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या चुकीच्या प्रश्नपत्रिका देण्याचा प्रकार मंठा तालुक्यातील हेलस येथील राजे छत्रपती संभाजी कनिष्ठ महाविद्यालय परीक्षा केंद्रावर शुक्रवारी (ता. २७) घडला..दरम्यान, ही बाब पेपर संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे. हेलस येथील परीक्षा केंद्रावर शुक्रवारी जवळपास अडीचशे विद्यार्थी इंग्रजी विषयाची परीक्षा देत होते. यातील एका वर्गखोलीत सतरापैकी पंधरा मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीच्या द्वितीय आणि तृतीय भाषेचा पेपर देण्याऐवजी सेमी इंग्रजी या विषयाची प्रश्नपत्रिका देण्यात आली..मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातच नाही अशी इंग्रजीच्या पहिल्या भाषेची प्रश्नपत्रिका देण्यात आली. हे सर्व विद्यार्थी इयत्ता दहावीची पहिल्यांदाच परीक्षा देत असल्यामुळे ही बाब त्यांच्या लक्षात आली नाही, पेपरचा वेळ संपल्यानंतर लक्षात आले, की आपणास चुकीची प्रश्नपत्रिका देण्यात आलेली आहे..मोठी बातमी! राज्यातील २४२ परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत कॉपी प्रकरण भोवले; आता प्रत्येक परीक्षा केंद्रांची काटेकोर तपासणी.ही बाब लक्षात आल्यानंतर विद्यार्थी घाबरले आणि गोंधळून गेले. दरम्यान, प्रश्नपत्रिका देणाऱ्या पर्यवेक्षकालाही हे लक्षात न आल्याने शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे..विद्यार्थ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव चुकीची प्रश्नपत्रिका दिल्यामुळे आपण या परीक्षेत नापास होणार, याची धास्ती विद्यार्थ्यांनी घेतली असून याबाबत गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे शुक्रवारी (ता. २७ ) दुपारी या विद्यार्थ्यांनी तक्रार करून न्याय देण्याचे मागणी केली आहे. तसेच विद्यार्थी व पालकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्याकरिता शनिवारी (ता. २८) धाव घेतली आहे. निवेदनावर पायल वरकड, पायल शिंदे, निकिता श्रावणे, राधिका रोकडे, छाया कुंडे आदी विद्यार्थिनीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..SSC Exam : गोंदियात सापडलेला 'तो' डमी विद्यार्थी नागपुरातला; १२वी नंतर आता १० वीच्या परीक्षेतही गैरप्रकार समोर...अहवाल बोर्डाला सादर सदर परीक्षा केंद्रावर घडलेल्या प्रकाराचा अहवाल गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्याच दिवशी बोर्डाकडे पाठवला आहे. आता बोर्ड या प्रकरणात कार्यवाही करून संबंधित पर्यवेक्षकावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेईल. विद्यार्थी व पालकांनी गोंधळून न जाता विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची काळजी बोर्ड घेईल, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) बाळू खरात यांनी दिली आहे..