Jalna News: अक्षय्य तृतीयेमुळे बाजारात चैतन्य; रिअल इस्टेट, सराफासह वाहन ग्राहकांकडून आगाऊ बुकिंग; तब्बल ३० ते ३५ कोटी रुपयांच्या उलाढालीची व्यापाऱ्यांना अपेक्षा

जालना: साडेतीन मुहूर्तांपैकी महत्त्वाचा मुहूर्त असलेल्या अक्षय्य तृतीयाच्या शुभमुहूर्तावर खरेदीसाठी बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण आहे. ग्राहकांनी रिअल इस्टेट, सराफासह वाहन बाजारात आगाऊ बुकिंग केली आहे. दरम्यान, कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच फळबाजारात ग्राहकांची गर्दी वाढली असून यंदा ३० ते ३५ कोटींची उलाढाल होण्याची अपेक्षा व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे..अक्षय्य तृतीयाच्या दिवशी वस्तू खरेदी करणे शुभ मानले जाते. त्यामुळे या दिवसाचा मुहूर्त साधून अनेक जण घर, सोने-चांदी, वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे खरेदी करतात. दरम्यान, या मुहूर्ताच्या पूर्वसंध्येला शनिवारी (ता. १८) शहरातील सिंधी बाजार, महात्मा फुले मार्केट, जिंदल मार्केट, सराफा बाजार यांसह वाहन बाजारात खरेदीसाठी आणि बुकिंगसाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळाली..सोने-चांदी खरेदीला विशेष महत्त्व असल्याने सराफा बाजारात दागिन्यांसह नाणी खरेदीसाठी ग्राहकांकडून चौकशी करून बुकिंग करण्यात आली. तसेच दुचाकी, चारचाकी खरेदीसाठीही वाहन बाजारात आगाऊ नोंदणी करण्यात आली..दरम्यान, अक्षय्य तृतीयेनिमित्त पूर्वजांच्या पूजेसाठी लागणाऱ्या आंब्याला यंदा सर्वाधिक मागणी दिसून येत आहे. बाजारपेठेत गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक येथून केशर, दशेरी, लालबाग, बदाम आंब्यांची मोठ्या प्रमाणात आवक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत झाली आहे. दरम्यान, शहरासह जिल्ह्यात २५ टन आंब्यांची आवक झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..११० प्लॉट, फ्लॅटची बुकिंगअक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर घर खरेदी करण्यावर नागरिकांचा भर असतो. दरम्यान, यंदा क्रेडाईचा प्रॉपर्टी एक्स्पो झाल्याने रिअल इस्टेटमध्ये खरेदीला खूप चांगली परिस्थिती आहे. त्यामुळे ११० ते १२० प्लॉट आणि फ्लॅटची आगाऊ बुकिंग ग्राहकांची झाली असून रविवारी (ता. १९) त्यांना टोकन आणि इसार पावती देण्यात येणार असल्याचे क्रेडाईचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी सांगितले.."अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर दुचाकी बाजारात उत्साह असून स्कूटी खरेदीवर ग्राहकांचा भर आहे. या शुभमुहूर्तावर किमान ५०० दुचाकींची विक्री होईल."- संतोष तिवारी, संचालक, देवअश्व होंडा.