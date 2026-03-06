MP Dr. Kalyan Kale : युद्धजन्य परिस्थितीत दुबईत अडकलेले जालन्याचे खासदार डॉ. कल्याण काळे मायदेशी परतले

चित्तेपिपंळगाव - इराण आणि इस्रायल -अमेरिकेत निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबई येथे अडकलेले जालना- छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. कल्याण काळे अखेर शुक्रवार ता. ६ रोजी सकाळी सुखरूप मायदेशी परतले. त्यांच्या आगमनावेळी छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ येथे कार्यकर्ते आणि कुटुंबीयांनी जंगी स्वागत केले. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर खासदार काळे यांना पाहताच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले..तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर अनेक भारतीय प्रवासी दुबईत अडकून पडले होते. त्यामध्ये खासदार डॉ. काळे व त्यांच्या पत्नी व आणि चार जणांचा समावेश होता. सुरक्षित परतण्यासाठी त्यांनी भारतीय दूतावास आणि केंद्र सरकारशी सातत्याने संपर्क ठेवला. अखेर विशेष उड्डाणाच्या माध्यमातून ते भारतात दाखल झाले..छत्रपती संभाजीनगर विमानतळावर पोहोचताच, छत्रपती संभाजीनगर, फुलंब्री मतदार संघातील व जालना जिल्ह्यातून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत त्यांचे स्वागत केले. पुष्पगुच्छ, शाल व श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. विमानतळ परिसरात यावेळी उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते..यावेळी माध्यमांशी बोलताना खासदार डॉ. कल्याण काळे म्हणाले, 'इराण आणि इस्रायल -अमेरिकेत निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण होती. काही काळ अनिश्चिततेची भावना निर्माण झाली होती. मात्र भारतीय दूतावास आणि, महाराष्ट्र व केंद्र सरकारच्या सहकार्यामुळे आम्हाला सुरक्षितपणे मायदेशी परतता आले. त्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो.'ते पुढे म्हणाले, 'परदेशात असताना कुटुंबीय आणि मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांची सतत आठवण येत होती. आज भारतात परतल्यावर मोठा दिलासा मिळाला आहे. देशाच्या व्यवस्थेवर असलेला विश्वास आणखी दृढ झाला आहे.'.दरम्यान, खासदार काळे यांच्या स्वागतासाठी नातेवाईक व मतदार संघातील अनेक कार्यकर्ते विमानतळावर दाखल झाले होते. त्यांच्या आगमनाची माहिती मिळताच विमानतळ परिसरात मोठी गर्दी झाली. कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत आनंद व्यक्त केला..कुटुंबीयांनीही खासदार काळे यांचे भावनिक स्वागत केले. दीर्घकाळ संपर्क तुटल्यामुळे चिंतेत असलेल्या कुटुंबीयांना ते सुखरूप परतल्याचे पाहून आनंदाश्रू अनावर झाले.यानंतर खासदार डॉ. कल्याण काळे हे छत्रपती संभाजीनगर येथील त्यांच्या सिडको येथील निवासस्थाकडे रवाना झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.