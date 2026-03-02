Kalyan Kale: युद्धजन्य स्थितीमुळे जालन्याचे खासदार डॉ.कल्याण काळे दुबईत अडकले

विष्णू नाझरकरजालना : अमेरिका- इस्त्राईल आणि इराणमध्ये मध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरातील अंतरराष्ट्रीय विमानसेवा ठप्प झाली. दरम्यान, जालन्याचे काँग्रेसचे खासदार डॉ.कल्याण काळे यांना देखील या विमानसेवेचा फटका बसला असून ते सध्या दुबईमध्ये अडकले असल्याची माहिती समोर आली आहे..खासदार डॉ.काळे यांच्या कुटुंबासह एकूण ६ जण दुबईमध्ये आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार २७ फेब्रुवारीला दिल्लीत होते, दिल्लीवरून ते दुबईला गेले. दरम्यान, युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा बंद झाल्याने खासदार डॉ.काळे दुबईत अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. .Nashik News : विश्व मराठी संमेलनासाठी आले अन् नाशिकमध्येच अडकले; दुबईतील ३४ जणांची घरवापसी लांबणीवर!.डॉ. काळे यांच्यासह ६ जण तिथे अडकले असून ते सुखरूप असून विमान सेवा सुरू होताच लवकरच ते मायदेशी परतणार असल्याची माहिती खासदार डॉ.काळे यांचे बंधू भाऊसाहेब काळे यांनी माध्यम प्रतिनिधींना फोनद्वारे दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.