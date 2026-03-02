मराठवाडा

Kalyan Kale: युद्धजन्य स्थितीमुळे जालन्याचे खासदार डॉ.कल्याण काळे दुबईत अडकले

Jalna MP Stranded in Dubai Amid Global Flight Disruptions: युद्धजन्यस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा रद्द झाल्याचा परिणाम : खासदार काळे यांच्या कुटुंबासह ६ जण दुबईमध्ये अडकल्याची माहिती .
सकाळ वृत्तसेवा
विष्णू नाझरकर

जालना : अमेरिका- इस्त्राईल आणि इराणमध्ये मध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरातील अंतरराष्ट्रीय विमानसेवा ठप्प झाली. दरम्यान, जालन्याचे काँग्रेसचे खासदार डॉ.कल्याण काळे यांना देखील या विमानसेवेचा फटका बसला असून ते सध्या दुबईमध्ये अडकले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

