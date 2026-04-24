Jalna News: मॉन्सूनपूर्व तयारी की वृक्षसंहार?; महावितरणकडून फांद्यांऐवजी मुळावरच घाव

जालना: शहरात मॉन्सूनपूर्व तयारीच्या नावाखाली महावितरणकडून झाडांची सर्रास कत्तल केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शहरातील वीजवाहिन्यांना अडथळा ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्या तोडण्याऐवजी थेट मुळावरच घाव घातला आहे. विविध सामाजिक संस्थांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी वर्षानुवर्षे जतन केलेली व वाढवलेली झाडे अशा पद्धतीने तोडल्याने संताप व्यक्त केला आहे..मॉन्सूनदरम्यान वीजवाहिन्यांना झाडांचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी महावितरणकडून शहरात झाडांची छाटणी करण्याचे कामे हाती घेण्यात आली आहे.दरम्यान, शहरातील अंबड चौफुली येथील शासकीय विश्रामगृह, मुंडे चौक, गोल्डन ज्युबिली स्कूल, सीना नदी घनवन अशा विविध ठिकाणी महावितरणने नियमबाह्य पद्धतीने संपूर्ण झाडे तोडली असल्याचे निदर्शनास आले आहे..दरम्यान, पर्यावरण संवर्धनासाठी सामाजिक संस्थांनी मोठ्या प्रयत्नांतून लावलेली झाडे अशा प्रकारे नष्ट केली जात असल्याने त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.पालकमंत्री लक्ष देणार का?जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे या स्वतः पर्यावरणमंत्री आहेत. त्या पालक असलेल्या जिल्ह्यात अशा पद्धतीने महावितरण झाडांची कत्तल करणार असेल तर मंत्री मुंडे याकडे लक्ष देणार का, असा सवाल वृक्षप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.." महावितरणकडून वीजवाहिन्यांला अडथळा ठरणाऱ्या झाडांच्या केवळ फांद्या तोडल्या जात आहेत. तसेच झाडे लावणाऱ्यांनी देखील वीजवाहिन्यांच्या खाली झाडे लावू नये. याची काळजी घेतली पाहिजे."- संजय सरग, अधीक्षक अभियंता, महावितरण.." विविध सामाजिक संस्थांनी स्वखर्चातून शहर आणि परिसरात लाखों झाडे लावली आहेत. उन्हाळ्यात टँकरद्वारे पाणी टाकून झाडे आम्ही जगवत आहोत. महावितरणने अडथळा ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्या जरूर तोडाव्यात. मात्र, झाडांची कत्तल करणार असतील, तर हे दुर्दैव आहे. लावलेली झाडे सांभाळण्याची जबाबदादी महापालिकेची आहे. मात्र, त्यांनी देखील दुर्लक्ष केले आहे."- उदय शिंदे, कुंडलिका-सीना फाउंडेशन.