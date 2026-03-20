Jalna News: जालना महानगरपालिकेची निवडणूक खर्च कटकसर; साडेपाच कोटीतून साडेतीन कोटी खर्च

जालना: महापालिका निवडणुकीच्या खर्चासाठी राज्य शासनाकडून साडेपाच कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. याच निधीतून मनपाने निवडणुकीचा खर्च केला. महापालिका निवडणुकीत साडेतीन कोटी रुपयांच्या खर्चाची बिले प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे महापालिकेने निवडणुकीचा खर्च काटकसरीने केल्याचे चित्र आहे..महापालिकेची पहिली निवडणूक जानेवारी महिन्यात पार पडली. निवडणूक लागल्यानंतर खर्च करण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत निधी नव्हता. त्यामुळे राज्य शासनाकडे निवडणूक खर्चासाठी साडेसात कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने महापालिकेला साडेपाच कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. याच निधीतून महापालिकेने निवडणुकीचा सर्व खर्च केला आहे.. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन दोन महिने उलटूनही निवडणुकीची बिले अदा करण्यात आलेली नाहीत. महापालिका निवडणुकीत झालेल्या खर्चाची साडेतीन कोटी रुपयांची बिले प्रस्तावित आहेत. या बिलांना आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ती काढण्यात येणार आहेत. दरम्यान, महापालिकेने पहिल्या निवडणुकीचा खर्च करताना काटकसर केल्याचे दिसून येते. साडेपाच कोटींचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर गरजेनुसारच निधी खर्च करून निवडणुकीवरील खर्च कमी करण्यावर निवडणूक आयोगाने भर दिल्याचे चित्र आहे..तर दोन कोटींचा निधी वाचणारमहापालिकेच्या तिजोरीत विकासकामांसाठी निधी नाही. अशा परिस्थितीत महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीचा खर्च सात ते आठ कोटींच्या घरात जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिकेकडून निवडणूक खर्चासाठी साडेसात कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने साडेपाच कोटी रुपये दिल्यानंतर निवडणुकीसाठी एकूण साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने दिलेल्या निधीपैकी सुमारे दोन कोटी रुपयांची बचत झाली आहे..निवडणूक खर्चाची बिले प्रस्तावितमहापालिका निवडणुकीच्या खर्चावर मनपाच्या १६ मार्चला झालेल्या विशेष महासभेत चर्चा झाली होती. नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नावर निवडणुकीसाठी राज्य शासनाकडून साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी आला होता. निवडणुकीच्या खर्चाची साडेतीन कोटी रुपयांची बिले प्रस्तावित असल्याचे सहायक आयुक्त केशव कानपुडे यांनी सांगितले.