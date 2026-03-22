Jalna News: जन्मदाखल्यांसाठी मनपात हेलपाटे!; तब्बल ५९० अर्ज प्रलंबित; चकरा मारून नागरिकांचे होतात हाल

उमेश वाघमारे जालना: माणसाचा जन्म झाल्यापासून ते मृत्यू झाल्यानंतरही शासकीय कामांसाठी कागदपत्रांची गरज भासते. मात्र, महापालिकेकडून जन्मदाखला वेळेवर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आजघडीला महापालिकडे सुमारे ५९० जन्मदाखल्याचे अर्ज प्रलंबित पडले आहेत. बाळाच्या जन्मदाखल्यासाठी नागरिकांना मात्र मनपाकडून तारीख पे तारीख दिली जात असल्याचे चित्र आहे. .शासकीय कामे कागदी पुराव्याशिवाय होत नाहीत. त्यामुळेच पेन्शन धारकांना दरवर्षी आपण जिवंत असल्याचा पुरावा म्हणून हयात प्रमाणपत्र बॅंकेत दाखल करावे लागते. त्याच पद्धतीने बाळाचा जन्म झाल्यानंतर त्यांची नोंद महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये करावी लागते. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून नोंद झाल्यानंतर जन्माचा दाखला मिळतो. जर जन्माचा दाखल मिळाला नाही, तर आधारकार्ड काढण्यासह त्या बाळाला शाळेत प्रवेश मिळत नाही. खासगी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यानंतर त्याची माहिती ऑनलाइन भरल्यानंतर ती महापालिकेकडे जाते..शहरातील ५९ खासगी रुग्णालयातून मनपाकडे प्रसूती झाल्यानंतर बाळाच्या जन्माची माहिती ऑनलाइनद्वारे येते. बाळाच्या जन्मदाखल्यासाठी पालकांना मनपाकडे अर्ज करावा लागतो. मात्र, महापालिका जन्मदाखला वितरण करताना चक्क एक महिन्याची तारीख देते. तारीख उलटल्यानंतर जन्मदाखला घेण्यासाठी गेलेल्या पालकांना वेबसाइट बंद असल्याचे कारणे देऊन पुढील तारीख दिली जाते.."मुलीचा जन्मदाखला काढण्यासाठी महापालिकडे अर्ज केला होता. २०१९चे रेकाॅर्ड काढणे असल्याने नियमानुसार शुल्कही भरले. अर्जावर एक महिन्यानंतरची तारीख टाकून दिली. जन्मदाखला तयार केला तर मुलीची जन्मतारीख चुकवली. शिवाय पत्ता अर्धवट टाकला. त्यासाठी पुन्हा फेऱ्या मारण्याची वेळ आली. 'जन्मतारीख दुरुस्तीसाठी पुन्हा रेकाॅर्ड रूमकडून रेकाॅर्ड आणा' असे म्हणून अडून बसले. म्हणजे चुका अधिकाऱ्यांच्या आणि शिक्षा पालकांना अशी गत झाली आहे."- संतोष आदमाने, पालक, महाकाळा, ता. अंबड."जन्मदाखल्यांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते काम सुरू झाले आहे. सध्या ५९० जन्मदाखल्यांचे अर्ज प्रलंबित असून ते सोमवारपर्यंत निकाली काढले जातील. "- विजय फुलंब्रीकर, सहायक आयुक्त, महापालिका" माझ्या बाळाचा जन्म ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी झाला. जन्मदाखल्यासाठी ता. १२ जून २०२६ रोजी महापालिकेत अर्ज दिला. मात्र, अजूनही दाखला मिळाला नाही. दाखल्यासाठी आल्यानंतर प्रत्येकवेळी पुढील तारीख सांगतात. आता सोमवारी या म्हणून सांगत आहेत."- सतीश नरोडे, पालक, देऊळगाव राजा, जि. बुलडाणा.