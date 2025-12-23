Jalna Crime: कारमधील मृत्यूचा उलगडा; पंचवीस लाखांची सुपारी देऊन खून, जालन्यातील प्रकरण, दोन संशयितांना पोलिस कोठडी

जालना : येथील प्लॉटिंग व्यावसायिक सागर धानुरे (वय ३५) याचा खून करून त्याने आत्महत्या केल्याचा बनाव करण्यात आल्याचे तपासामध्ये पुढे आल्यानंतर पोलिसांनी दोन संशयितांना सोमवारी (ता. २२) सकाळी अटक केली..न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. पैशांच्या वादातून हा खून झाला असून, त्यासाठी २५ लाखांची सुपारी देण्यात आल्याचे तपासामध्ये पुढे आले, असे पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..Sangli Gunfire On Friend : दुचाकीवरून जाताना सहकारी मित्रानेच पाठीमागून खट् खट् खट्...गोळ्या झाडल्या, पुढं काय घडलं...; पुणे-बंगळूर हायवेवर थरार.शहरातील अंबड चौफुली ते मंठा चौफुलीदरम्यान कलावती हॉस्पिटल परिसरात रविवारी (ता. २०) कारमध्ये सागर श्रीराम धानुरे याचा मृतदेह आढळला होता. प्राथमिक तपासामध्ये ही आत्महत्याच असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, उत्तरीय तपासणीदरम्यान पिस्तुलातून गोळी झाडल्याचे व शस्त्राने वार केल्याचे समोर आले..त्यामुळे हा खून असल्याचा संशय बळावल्याने पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. शनिवारी (ता. १९) रात्री सव्वानऊ ते साडेनऊदरम्यान एक व्यक्ती संबंधित कारमध्ये बसल्याचे आणि कारमधून बाहेर आल्याचे दिसून आले. त्यानुसार पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत तांत्रिक पुराव्याआधारे कल्याण गणपतराव भोजने (वय ४१, रा. समर्थनगर, जुना जालना) याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्यानंतर सागर धानुरे याची आत्महत्या नव्हे, तर खून झाल्याचे पुढे आले..सागर धानुरे आणि कल्याण भोजने यांच्यात पैशांच्या व्यवहारावरून वाद होता. त्यातून कल्याण भोजने याने कमलेश गणेश झाडीवाले (वय २८, रा. आनंदनगर, जुना जालना) याला सागर धानुरे याला संपविण्यासाठी २५ लाखांची सुपारी दिल्याची माहिती पुढे आली. त्यानुसार पोलिसांनी कमलेश झाडीवाले याला नागेवाडी टोलनाका परिसरातून ताब्यात घेतले. या दोघांना न्यायालयाने आज पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..असा घडला घटनाक्रमसंशयित कल्याण भोजने याने शनिवारी (ता. २१) रात्री नऊच्या सुमारास सागर धानुरे याला कलावती हॉस्पिटलसमोर बोलावून घेतले. त्यानुसार सागर धानुरे तेथे कारने आला. भोजने तेथे आला नाही, पण त्याने तेथे कलमेश झाडीवालेला पाठविले. कमलेश हा सागरच्या कारमध्ये बसला. कारमध्ये दोघांत बोलणे सुरू होते. त्यावेळी अचानक कमलेशने सागरवर गावठी पिस्तुलातून दोन गोळ्या झाडल्या..शिवाय चाकूने छाती, गळ्यावर वार केले. सागर मृत झाल्याची खात्री करून तो कारमधून उतरून मार्गस्थ झाला. कारमधून तो उतरल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले. त्यानंतर बराच काळ कार तेथेच होती. दरम्यान, कारचा दरवाजा लॉक केल्याने व कारच्या काचांना ‘ब्लॅक फिल्म’ असल्याने आत नेमके काय आहे, याचा कोणालाही अंदाज आला नाही. रविवारी (ता. २१) सकाळी कारमध्ये मृतदेह असल्याचे पुढे आले..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....आत्महत्या भासविण्यासाठी...कमलेश झाडीवाले याने सागर धानुरेच्या गळ्यावर गोळी झाडली. तो मृत झाल्याची खात्री झाल्यानंतर त्याच्या मांडीवर पिस्तूल ठेवून कमलेश निघून गेला. उतरल्यानंतर कार लॉक होईल, याचीही त्याने काळजी घेतली. त्यातून त्याने सागरने आत्महत्या केल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न केला. उत्तरीय तपासणीत सागरच्या छाती, गळ्यावर चाकूचे वार केल्याचे समोर आल्याने हा खून असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.