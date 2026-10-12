Badnapur Accident: बदनापूरमध्ये अज्ञात वाहनाची धडक; सुखापुरीतील ४२ वर्षीय हनुमान खरात यांचा मृत्यू

-अशोक चांगले सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी येथील रहिवासी हनुमान केरूभान खरात (वय ४२ वर्षे) यांचा अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. रविवार, दि. ११ ऑक्टोबर रोजी रात्री अंदाजे ८.३० ते ९ वाजण्याच्या दरम्यान संभाजीनगर ते जालना रोड बदनापूर येथे हा अपघात घडला..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अज्ञात वाहनाने हनुमान खरात यांना जोराची धडक दिली. या अपघातात त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. घटनेनंतर त्यांचा मृतदेह छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी रुग्णालय) शवविच्छेदन विभागात नेण्यात आला. .तेथे शवविच्छेदन करण्यात आले. हनुमान खरात यांच्या अपघाती निधनामुळे सुखापुरी परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, आई, एक मुलगा आणि दोन मुली असा परिवार आहे..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या अज्ञात वाहनाचा शोध आणि पुढील पोलिस कारवाईबाबत अधिकृत माहिती मिळणे बाकी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.