मराठवाडा

Badnapur Accident: बदनापूरमध्ये अज्ञात वाहनाची धडक; सुखापुरीतील ४२ वर्षीय हनुमान खरात यांचा मृत्यू

Jalna Road Accident 42 Year Old Man from Sukhapuri Dies: बदनापूरजवळ अपघातात सुखापुरीतील व्यक्तीचा मृत्यू; अज्ञात वाहनाचा शोध
Badnapur Road Accident Claims Life of 42 Year Old Hanuman Kharat from Sukhapuri on Chhatrapati Sambhajinagar Jalna Road

Badnapur Road Accident Claims Life of 42 Year Old Hanuman Kharat from Sukhapuri on Chhatrapati Sambhajinagar Jalna Road

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-अशोक चांगले

सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील सुखापुरी येथील रहिवासी हनुमान केरूभान खरात (वय ४२ वर्षे) यांचा अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. रविवार, दि. ११ ऑक्टोबर रोजी रात्री अंदाजे ८.३० ते ९ वाजण्याच्या दरम्यान संभाजीनगर ते जालना रोड बदनापूर येथे हा अपघात घडला.

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