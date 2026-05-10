Jalna News: उघड्यावरील कचरा वाहतुकीने नाकात दम;नागरिक त्रस्त ; आच्छादन नसल्याने वाहनातून रस्त्यावर पडते घाण

जालना: शहराच्या स्वच्छतेचा महापालिकेकडून दावा केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शहर अस्वच्छतेच्या विळख्यात अडकले आहे. चौकाचौकात कचऱ्याचे ढीग असून सतत कचरा पेटवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. शिवाय महापालिकेकडून शहरातील हा कचरा संकलन करून चक्क उघड्या वाहनांतून कचरा वाहतूक केली जाते. त्यामुळे वाहनातील कचरा रस्त्यावर पडतो. तसेच दुर्गधीनेही नागरिक त्रस्त आहेत. यावरून महापालिकेने कचरा वाहतुकीच्या नियमांचा कचरा केल्याचे चित्र आहे. .महापालिकेकडून शहरातील विविध भागांतून दररोज मोठ्या प्रमाणात कचरा संकलित केला जातो. हा कचरा अमृतवन येथील कचरा डेपोवर आणून टाकला जातो. यासाठी खासगी कंत्राटदाराचे ट्रॅक्टर महापालिकेने लावले आहेत..परंतु, या ट्रॅक्टमधून कचरा वाहतूक करताना त्यावर कोणतेच आच्छादन नसते. परिणामी, ट्रॅक्टरमधील कचरा रस्त्यावर उडतो. विशेष म्हणजे, स्वच्छता नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेकडूनच बंदिस्त कचरा वाहतुकीचा नियम धाब्यावर बसवल्याचे चित्र आहे..शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांना वारंवार सूचना केल्या जातात. मात्र, कचरा वाहतुकीतच निष्काळजीपणा होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे शहर स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असताना शहर स्वच्छ होत नसल्याचे चित्र आहे..कचरा वाहतुकीची नियमावली काय सांगते?घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार कचरा वाहतूक करण्यासाठी नियम लागू केले आहेत. त्यामध्ये उघड्यावर कचरा वाहतूक न करता कचरा वाहतूक करणारी वाहने बंदिस्त असावीत. वाहतुकीदरम्यान कचरा रस्त्यावर सांडणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. वाहनांमधून दुर्गंधी किंवा सांडपाणी बाहेर पडणार नाही, अशी व्यवस्था असावी. ओला व सुका कचरा वेगवेगळ्या पद्धतीने वाहतूक करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या एकाही नियमाचे कचरा वाहतूक करताना महापालिका पालन करत नसल्याचे चित्र आहे.