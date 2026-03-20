Jalna News: जालना पोलिसांची चमकदार कारवाई; दीड तासात हरवलेला मुलगा मिळवला

जालना: शहरातील कदीम पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून हरवलेल्या पाच वर्षांच्या मुलाला पोलिसांनी अवघ्या दीड तासात शोधून काढत कुटुंबीयांकडे सुपूर्द केले. मात्र, अपहरणकर्ता नातेवाईक निघाल्याने आई-वडिलांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..शहरातील फुकटनगरजवळील सिद्धीनाथनगर परिसरातून गुरुवारी (ता. १९) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास सम्यका रेड्डी यांचा पाच वर्षांचा मुलगा खेळत असताना अज्ञात व्यक्ती त्याला घेऊन गेल्याची तक्रार कदीम पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती. तक्रार मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.. स्थानिक नागरिकांकडून माहिती घेत परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. तपासादरम्यान एक अज्ञात व्यक्ती मुलाला घेऊन जात असल्याचे दिसले. त्यानंतर पोलिसांनी संशयिताचा शोध घेतला. अवघ्या दीड तासात त्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊन मुलाची सुटका करून मुलाला आई-वडिलांच्या स्वाधीन करण्यात आले. मात्र, चौकशीदरम्यान संबंधित व्यक्ती मुलाचा नातेवाईक असल्याचे समोर आले..अपहरणकर्त्याचे नाव गुलदस्त्यातमुलाचे अहरण झाल्याची माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी पाच वर्षांचा मुलगा असल्याने तत्काळ शोधाशोध सुरू केली. पोलिसांनी या प्रकरणात आधी तक्रार आणि नंतर तपास असा प्रकार न केल्याने मुलगा मिळाला. मात्र, अहपरणकर्ता नातेवाईक निघाल्याने मुलाच्या आई-वडिलांनी या प्रकरणात तक्रार दिली नाही, असे पोलिस निरीक्षक जनार्दन शेवाळे यांनी सांगितले. दरम्यान, हा अपहरणाचा प्रकार कुठेही कागदावर न आल्याने पोलिसांनी अपहरणकर्त्याचे नाव जाहीर केले नाही.