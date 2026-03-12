Jalna Municipal Survey: जालना महापालिकेकडून मालमत्ता कर पुनर्मूल्यांकनाची तयारी; शहरातील ७९ हजार मालमत्तांचे होणार नव्याने सर्वेक्षण

जालना: शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून महापालिकेकडून कर रचना निश्चित केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून खासगी एजन्सीमार्फत शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मालमत्तेची मोजणी करून महापालिकेकडून करपुनर्मूल्यांकन केले जाणार आहे. शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि मोजणीच्या कामासाठी महापालिकेने सुमारे आठ कोटींच्या ई-निविदेची प्रक्रिया सुरू केली आहे..महापालिकेच्या हद्दीत एकूण ७९ हजार ४८५ मालमत्तांची नोंद महापालिकेकडे आहे. २०१८-१९ मध्ये तत्कालीन नगरपालिका असताना कर मूल्यांकन झाले होते. त्यानंतर महापालिका अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे दर चार वर्षांनी शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून कर पुनर्मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये कर मूल्यांकन झाल्यानंतर साज म्हणजे मोकळ्या जागा असलेल्या मालमत्तेवर झालेले बांधकाम, बांधकामांचा व्यावसायिक वापर, कच्च्या बांधकामाचे पक्क्या बांधकामात झालेले रूपांतर या सर्व बाबींचा विचार करून महापालिकेकडून चार वर्षांनंतर मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यानुसार यंदा कर पुनर्मूल्यांकन करण्याचा ठराव महापालिकेवर प्रशासक असताना घेण्यात आला होता..Tax Saving FD or NSC: कर बचतीसाठी FD की NSC? कोणता पर्याय जास्त फायदेशीर, जाणून घ्या सोप्या भाषेत .त्यानुसार कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला आता सुरवात झाली आहे. शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून मालमत्तेचे मोजमाप करण्यासाठी महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया करण्यात आली आहे. यासाठी महापालिकेने आठ कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. ता. चार मार्च रोजी कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी मालमत्ता सर्वेक्षणाच्या कामासाठी खासगी एजन्सी नेमण्यासाठी ऑनलाइन ई- निविदा काढली आहे. या ऑनलाइन ई-निविदेनुसार सर्वात कमी दर देणाऱ्या एजन्सीला शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षणाचे टेंडर दिले जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर २०२७ मध्ये करामध्ये काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. .Illegal Transformers Cause Power Overload in Jalna: जाफराबाद तालुक्यात अवैध रोहित्रांचा फटका; शेती पाण्याअभावी पिके धोक्यात.मालमत्तेसोबत हे कर भरतात नागरिकमालमत्तेच्या आकारानुसार आणि वर्गवारीनुसार मालमत्ताधारकांचा कर निश्चित केला जातो. याशिवाय शिक्षण कर, वृक्ष कर, अग्निशमन कर, रोजगार हमी उपकर, विशेष स्वच्छता कर, पाणीपट्टी कर या बाबींचा कर नागरिकांकडून महापालिकेकडून आकारला जात आहे.. कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यासाठी शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याने हे काम खासगी एजन्सीद्वारे केले जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे आठ कोटींची ऑनलाइन ई-निविदा काढली आहे. टेंडर दिल्यानंतर एजन्सीकडून मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून बांधकामाची मोजणी तसेच मालमत्ता निवासी आहे की व्यावसायिक वापराची आहे याचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.-अर्जुन गिराम, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.