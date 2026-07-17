मराठवाडा

Jalna: जालन्यात पंचवीस रस्त्यांमध्ये अनियमितता; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती, समितीचा अहवाल सादर

Inquiry Finds Irregularities in 25 Road Projects: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली असून, कोटींच्या अपहाराचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
Jalna

Jalna

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जालना: जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करण्यात आलेल्या जालना तालुक्यातील इंदेवाडी ते सिरसवाडी रस्त्याचे काम न करताच लाखोंचे बिल उचलल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील ६० रस्त्यांची त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशी केली. दरम्यान, साठपैकी पंचवीस रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले.

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