Jalna: जालन्यात पंचवीस रस्त्यांमध्ये अनियमितता; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती, समितीचा अहवाल सादर

जालना: जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करण्यात आलेल्या जालना तालुक्यातील इंदेवाडी ते सिरसवाडी रस्त्याचे काम न करताच लाखोंचे बिल उचलल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील ६० रस्त्यांची त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशी केली. दरम्यान, साठपैकी पंचवीस रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळून आल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सांगितले..जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे आल्या होत्या. दरम्यान, ‘सकाळ’ने रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करून या प्रकरणाचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जालना तालुक्यातील ६० आणि जिल्हा परिषद सीईओंनी जिल्हाभरातील २०० रस्ताकामांची चौकशी करण्यासाठी समित्या गठीत केल्या होत्या..Hingoli: कळमनुरीमध्ये गोळीबारात तरुणाचा मृत्यू, चार गंभीर; दोन गटांत वाद, नगरसेवकासह १६ जणांवर गुन्हा.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने अहवाल सादर केला असून, त्यानुसार ६० पैकी २५ रस्त्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे समोर आले. कंत्राटदारासोबत अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कोटींचा अपहार केल्याचे आता उघड झाले आहे..अभियंत्यावर निलंबनाची तलवारजिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सविता शालगर यांच्यावर या प्रकरणासह विविध १० प्रकरणांत अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा परिषद सीईओ डॉ. कृष्णकांत कनवारीया यांनी त्यांचे निलंबन करून विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव प्रधान सचिवांकडे पाठवला आहे. दरम्यान, या प्रस्तावावर शासन स्तरावरून कार्यवाही सुरू झाली आहे..Maharashtra Land: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! वर्ग-२ जमिनी थेट वर्ग-१ मध्ये; लाखो भूखंडधारकांना मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा.दोनशेहून अधिक रस्त्यांचा आज अहवालमागील तीन वर्षांत झालेले जिल्ह्यातील दोनशेंहून अधिक रस्त्यांच्या कामांची सखोल चौकशी सीईओंनी १० पथकांच्या माध्यमातून केली. हा अहवाल गुरुवारी (ता. १६) सादर होणार होता. मात्र, अहवाल सादर करणाऱ्या बांधकाम कार्यकारी अभियंता सविता शालगर या कार्यालयात उपस्थित नसल्याने तो अहवाल शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी प्राप्त होणार असल्याचे सीईओ डॉ. कनवारीया यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.