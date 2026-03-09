Jalna Accident: कंटेनरला दुचाकीची पाठीमागून धडक; तरुण ठार, जालना महामार्गावरील सटाणा फाटा येथील घटना

करमाड : कंपनीतील शिफ्ट उरकून दुचाकीने घरी परतत असताना कंटेनरला पाठीमागून दुचाकीची जोरदार धडक बसून गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता. ८) रात्री सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर–जालना महामार्गावरील करमाडजवळील सटाणा फाटा येथे घडली..सजन सुगनलाल बिमरोड (वय ३५, रा. नागोणीची वाडी, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी करमाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सजन सुगनलाल बिमरोड हे एमआयडीसीतील एका कंपनीत काम करत होते..Jalna Accident: जाफराबाद तालुक्यात मजुरांच्या टेम्पोचा भीषण अपघात; स्कुटी चालक ठार, १८ जखमी.रविवारी दिवसभर कंपनीतील काम उरकून रात्री सुमारे नऊच्या सुमारास ते दुचाकीने (क्र. एमएच २० डीडब्ल्यू ५५९३) जालना महामार्गाने घरी परतत होते. दरम्यान, दुचाकी करमाडजवळील सटाणा फाटा परिसरात पोहोचताच समोर असलेला कंटेनर त्यांच्या लक्षात न आल्याने दुचाकीची थेट कंटेनरला धडक बसली. या भीषण अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने बिमरोड हे घटनास्थळीच बेशुद्ध पडले..अपघाताची माहिती मिळताच जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानच्या रुग्णवाहिकेचे चालक बाळू कातखडे यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांच्या मदतीने जखमी सजन बिमरोड यांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू केले; मात्र जखमा गंभीर असल्याने उपचारादरम्यान रात्री उशिरा त्यांचा मृत्यू झाला..Sillod Accident : छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; उभ्या ट्रकवर दुचाकी धडकून दोघांचा जागीच मृत्यू, निल्लोड गावावर शोककळा.सजन बिमरोड यांच्या अकाली निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी आणि एक लहान मुलगी असा परिवार आहे. घरातील एकुलता एक कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंबीयांवर मोठे संकट कोसळले असून नातेवाईक व गावकऱ्यांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. गावातही शोकमय वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी संतोष चव्हाण व शाम ढवळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.