मराठवाडा

Jalna Accident: कंटेनरला दुचाकीची पाठीमागून धडक; तरुण ठार, जालना महामार्गावरील सटाणा फाटा येथील घटना

Accident News: जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील सटाणा फाटा येथे दुचाकीने कंटेनरला धडक दिल्याने सजन बिमरोड (वय ३५) याचा मृत्यू झाला. भीषण अपघातानंतर गावात शोककळा पसरली आहे.
Jalna Accident

Jalna Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करमाड : कंपनीतील शिफ्ट उरकून दुचाकीने घरी परतत असताना कंटेनरला पाठीमागून दुचाकीची जोरदार धडक बसून गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता. ८) रात्री सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर–जालना महामार्गावरील करमाडजवळील सटाणा फाटा येथे घडली.

Loading content, please wait...
Jalna
police
Vehicle
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.