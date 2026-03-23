Jalna News: सोयाबीन तेल १५ रुपये महाग;गृहिणींचे बजेट कोलमडले;भाजीपाला स्थिर असल्याने दिलासा

जालना: किरकोळ बाजारात अत्यावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीने नागरिकांना पुन्हा एकदा फटका बसला आहे. सोयाबीन तेल व साबुदाण्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सोयाबीन तेलाच्या दरात प्रतिकिलो १५ रुपयांची वाढ होऊन दर १६५ रुपयांवर पोचले, तर साबुदाणा १० रुपयांनी वधारून ६० रुपये किलो झाला आहे. या दरवाढीमुळे गृहिणींचे मासिक बजेट कोलमडले आहे..गेल्या काही दिवसांत खाद्यतेलाच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार सुरू आहे. होळी, गुढीपाडवा आणि ईदच्या पार्श्वभूमीवर तेलासह इतर किराणा साहित्याची मोठी मागणी होती. अशातच युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने सोयाबीन तेलाची दरवाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. साबुदाण्यावरही वाढत्या मागणीचा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय, बदाम, काजू, मनुका यांसारख्या सुकामेव्याच्या किमतीतही वाढ झाली..सामान्य ग्राहकांना याचा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. दुसरीकडे, भाजीपाल्याचे दर मात्र सध्या स्थिर असल्याने काही प्रमाणात दिलासा आहे. बाजार समितीत गहू व हरभऱ्याची आवक वाढल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे धान्याचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरवाढीमुळे घरगुती खर्चाचा ताळमेळ घालणे कठीण होत असल्याची प्रतिक्रिया गृहिणींनी व्यक्त केली आहे. सरकारने दर नियंत्रणासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही होत आहे..असे आहेत भाज्यांचे प्रतिकिलो दरयेथील बाजारपेठेत मेथी, कोथिंबीर, पालक आणि शेपू प्रत्येकी जुडी १० रुपये, वांगे ४०, हिरवी मिरची ८०, काकडा मिरची ८०, भेंडी ४०, कांदे २०, लसूण १००, वाटाणा ५० , शेवगा १००, टमाटे २०, कारले ८०, गवार ८०, दोडके ८०, पत्ता कोबी ३०, फुल कोबी ४०, तोंडली १००, बीन्स १००, बटाटे २०, करटूले ८०, लिंबू १५० ते २०० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे..गहू, हरभऱ्याची सर्वाधिक आवकसध्या गहू आणि हरभरा काढणीची लगबग सुरू आहे. अशातच येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गहू आणि हरभऱ्याची आवक वाढली आहे. गहू चार हजार क्विंटल, तर हरभरा पावणे चार हजार क्विंटल आवक झाली आहे. ज्वारीला सरासरी ३ हजार ७०० रुपये क्विंटल दर मिळत आहे. पांढरी तूर ७ हजार ७५०, लाल तूर ७ हजार ७००, गव्हाचे सरासरी दर २३००, बाजरी २८५०, मका १५५५, तर हरभरा प्रति क्विंटल ५ हजार ५० एवढा दर मिळत आहे.