Jalna: कृषी विभागाकडून घेतलं बियाणं, उगवलंच नाही; १५ शेतकऱ्यांची १० हेक्टरवरील पेरणी गेली वाया, मोठं नुकसान

जालना: कृषी विभागामार्फत महिला बचत गटाला वितरीत करण्यात आलेल्या मोफत सोयाबीन बियाण्याची उगवणच झाली नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तालुक्यातील रेवगाव येथील १५ शेतकऱ्यांनी सुमारे १० हेक्टर क्षेत्रावर या बियाण्याची पेरणी केली, त्यासाठी एक लाख रुपयांचा खर्च झाला असून, बियाणे न उगवल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे..रेवगाव येथील शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाने दिलेले सोयाबीन बियाणे १ जुलै रोजी पेरले. मात्र, ते उगवूनच आले नाही. दरम्यान, याबाबत कृषी विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करत तातडीने पाहणी करून भरपाईची मागणी केली आहे. दरम्यान, येथील १५ शेतकऱ्यांनी पावसाच्या आगमनानंतर मोठ्या अपेक्षेने सोयाबीनची पेरणी केली होती. मात्र, आठ दिवस उलटूनही बियाण्याची अपेक्षित उगवण न झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मशागत, मजुरी आणि पेरणी यावर मोठा खर्च झाल्यानंतरही पीक उगवले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: सरकारी रुग्णालयात जखमींना 'टीटी'चं इंजेक्शन मिळेना, गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड.१५ शेतकऱ्यांनी १० हेक्टरवर हे बियाणे पेरले होते. आज आठवडा उलटला तरी बियाणे उगवलेच नाही. त्यामुळे कृषी विभागाकडे तक्रार केली. त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी येऊन पाहणी केली आहे. मात्र, आम्हाला नुकसान भरपाई मिळायला हवी.-भागवत जाधव, शेतकरी"रेवगाव येथील शेतकऱ्यांची सोयाबीन बियाणे उगवलेच नसल्याची तक्रार आली होती. त्या अनुषंगाने कृषी विभागाच्या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. त्यांच्या अहवालानंतरच हे बियाणे का उगवले नाही, हे समजेल."- विष्णू राठोड, तालुका कृषी अधिकारी.Premium | India Power Demand : भारताने गाठला Clean Energyचा महत्त्वाचा टप्पा! पण तुमचं वीजबिल कमी होणार का?.पेरणीसाठी लाखाचा खर्चशेतकऱ्यांना प्रतिएकर खताची बॅग २२०० रुपये प्रमाणे ५५००० हजार रुपये, प्रतिएकर ट्रॅक्टर पेरणी १५०० रुपये प्रमाणे ३७५०० रुपये, तर पेरणीसोबतचे तणनाशक १२५०० असा एकूण १० हेक्टरवर पेरणीसाठी १ लाख ५ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.