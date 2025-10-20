Jalna Dog Attack : जालन्यात मोकाट श्वानाच्या हल्ल्यात तीन वर्षाच्या चिमुकलीचा मृत्यू

जालना : शहरातील यशवंत नगर परिसरात सोमवारी (ता.२०) सकाळी तीन वर्षाच्या चिमुकलीचा अस्तव्यस्त मृतदेह आढळून आला. परी दीपक गोस्वामी (वय तीन वर्ष) असं या चिमुकलेचे नाव आहे. या चिमुकलीवर श्राणाने हल्ला चढवून तिचे लचके तोडल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. मृतदेह उत्तरे तपासणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णाला दाखल करण्यात आला आहे..जालना शहरात मोकाट श्वानानी हैदोस मांडला आहे. शहरात यापूर्वीही मोकाट श्वानाच्या हल्ल्यात चिमुकल्यांचा जीव गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही महापालिका प्रशासन जागे झालेले नाही. सोमवारी (ता.२०) पहाटे चार वाजेनंतर यशवंत नगर येथील परी दिपक गोस्वामी ही तीन वर्षाची चिमुकली कोणालाही न सांगता घराबाहेर पडली. घराबाहेर आलेल्या या चिमुकलीला मोकाट श्वानाच्या टोक्याने घेरले. मोकाट श्वान हल्ला करत असताना परीने आरडाओरडा केला. परंतु, मध्यरात्री रस्त्यावर कोणी नसल्याने तिला मदत मिळाली नाही. या तीन ते चार मोकाट श्वानांनी परीचा हात, डोक्यांचे लचके तोडले आहेत. .Pune Cyber Crime : पुण्यात सायबर गुन्ह्यांची वाढ; ज्येष्ठ नागरिकांची बचत धोक्यात! बँक आणि पोलिसांनी समन्वय साधावा, तज्ज्ञांचा सल्ला.ही घटना सोमवारी( ता.२०) सकाळी उघडकीस आली. घटनास्थळी तालुका जालना पोलिसांसह स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक दाखल झाले. पोलिसांची फॉरेन्सिक टीम देखील घटनास्थळावर दाखल झाली होती. घडलेल्या प्रकारानंतर पोलिसांनी संशयित म्हणून मयत परीच्या वडिल दीपक गोस्वामी याला ताब्यात घेतले होते. मात्र, पोलिसांनी या भागातील सीसीटीव्ही तपासल्यानंतर मध्यरात्री तीन वाजेच्या सुमारास परी एकटीच घराच्या बाहेर पडल्याचे दिसून आले. .शिवाय तिच्यावर मोकाट श्वान हल्ला करत असल्याचे दिसून आले. या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात असून महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे मोकाट श्वानाच्या हल्ल्यात हा दुसरा बळी गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.