Jalna News: अघोषित भारनियमनाने जालनेकर घामाघूम!; दुरुस्तीच्या नावाखाली वारंवार वीज खंडितमुळे संताप व्यक्त ; वीज कधीही जाते

जालना: देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली वीज केव्हाही गुल होते. 'मॉन्सूनपूर्व कामांसाठी आज अमुक भागात वीज दोन तास बंद राहणार' असा मेजेस महावितरणकडून टाकला जातो आणि विजेच्या कमी-जास्त दाबाचा (फ्लक्च्युएशन) 'खेळ' सुरू होतो. दिवसा तापमानाचा पारा चाळिशीपुढे गेल्याने नागरिक घामाघूम होतात. रात्री कसाबसा डोळा लागतो तोच वीज गायब होते. हा प्रकार रात्रभर सुरू राहतो आणि झोपेचे खोबरे होते! या अघोषित भारनियमनामुळे अवघे शहरवासी होरपळले. वीज बिल भरण्यासाठी एका दिवसाचीही सवलत तुम्ही देत नाही, मग अखंड वीजपुरवठा करण्याची तुमची जबाबदारी नाही का, महावितरण काय फक्त वसुलीसाठीची यंत्रणा आहे का, असे प्रश्न सर्वसामान्य विचारत आहेत..उन्हाचा पारा वाढल्याने दुपारच्या वेळेत थंडाव्यासाठी कूलर, एसी यांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, महावितरणकडून पावसाळापूर्व कामांच्या नावाखाली दुपारच्या वेळेत वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. गेल्या महिनाभरापासून मॉन्सूनपूर्व देखभाल व दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत; परंतु यासाठी कोणतीही ठराविक वेळ निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महावितरणला वाटेल त्यावेळी शहराचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. उन्हाचा पारा ४० ते ४२ अंशांदरम्यान असताना भरदुपारीच दुरुस्तीच्या नावाखाली वीजपुरवठा खंडित केला जातो..त्यामुळे अघोषित भारनियमन सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. या अजब कारभारामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. याशिवाय, रात्रीच्या वेळीही वीज ये-जा करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. परिणामी उकाड्यामुळे नागरिकांचे हाल होत असून कूलर, पंखे, एसी जळण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. मात्र, याकडे महावितरणकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, भर उन्हाळ्यात वीजपुरवठा खंडित होत असतानाही वीज बिले मात्र नियमित येत आहेत. वसुलीसाठी गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत महावितरणकडून कारवाई केली जाते. मग नागरिकांना सुविधा न दिल्यास महावितरणवर कोणती कारवाई होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..या' कामांच्या नावाखाली भारनियमनवीजवाहिन्यांना स्पर्श करणाऱ्या झाडांच्या फांद्या तोडणे, तुटलेले पिन व डिस्क इन्सुलेटर्स बदलणे, वितरण रोहित्रे, फीडर पिलर, वितरण पेटीची दुरुस्ती, तारांमधील झोळ काढणे, उपकेंद्रातील ब्रेकर्सची दुरुस्ती, बॅटरी चार्जिंग, पॉवर ट्रान्सफॉर्मरची देखभाल व ऑइल टॉप-अप अशा विविध कामांच्या नावाखाली वीजपुरवठा खंडित केला जातो. विशेष म्हणजे ही कामे प्रामुख्याने एप्रिल आणि मे महिन्यातच केली जातात, असा अलिखित नियम महावितरणकडून पाळला जात असल्याचे चित्र आहे..अंबड चौफुली, मंठा चौफुली भागात अधिक भारशहरातील अंबड रोड परिसरात नागरी वस्तीचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. मात्र, त्या तुलनेत रोहित्रांची संख्या वाढलेली नाही. याच भागात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालयासह अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. तरीही अंबड चौफुली परिसरात सतत वीज खंडित होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सततच्या खंडित वीजपुरवठ्याला कंटाळून गोदावरीनगर येथील नागरिकांनी मागील आठवड्यात रस्ता रोको आंदोलन केले. हीच परिस्थिती मंठा चौफुली परिसरातही आहे..दोन महिने दुरुस्ती, दहा महिने काणाडोळाएप्रिल आणि मे महिन्यात महावितरणकडून पावसाळापूर्व कामांच्या नावाखाली वीजपुरवठा खंडित केला जातो. या काळात विजेची मागणी वाढत असतानाच दुरुस्तीच्या नावाखाली अघोषित भारनियमन केले जाते. उर्वरित दहा महिन्यांत मात्र दुरुस्तीच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे शहरात उघड्यावर असलेले रोहित्रांचे फ्यूज डीपी नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत.