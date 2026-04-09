Jalna News: जाहिरात फलक बनले जीवघेणे!; वीज खांबांवरील फलकांमुळे वाहनधारकांसह पादचाऱ्यांना धोका

जालना राजकीय नेत्यांकडून शहरातील वीज खांबावर बायडिंग तारेच्या साह्याने जाहिरात फलक लावले जात आहेत. मात्र, हे अनधिकृत जाहिरात फलक नागरिकांसाठी जीवघेणे झाले आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे फलक रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांसह दुचाकी चालक, पादचाऱ्यांच्या अंगावर कोसळू शकतात. त्यामुळे या अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळे जीवित हानी झाली, तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .शहरात जाहिरातबाजी करण्यासाठी अधिकृत २९९ होर्डिंग आहेत. मात्र, यावर जाहिरातीसाठी होर्डिंगधारकांना पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे राजकीय मंडळी फुकटामध्ये शहरात जाहिरातबाजी करतात. मात्र, हा प्रकार जिवावर बेतणारा आहे.दरम्यान, शहरातील रस्त्यांच्या मध्यभागी असलेल्या वीज खाबांवर राजकीय मंडळींसह व्यावसायिकांकडून जाहिरात फलक लावले जातात. विशेष म्हणजे केवळ बायडिंग तारेच्या मदतीने खांबाला भले मोठे जाहिरात फलक अडकवले जातात..सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने सतत सोसाट्याचे वारे वाहत आहे. वीज खांबावरील जाहिरात फलकाची बायडिंग तारेची पकड कमी झाल्याने फलक वाकडे होत आहेत. त्यामुळे रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनांसाठी हे जाहिरात फलक धोकादायक झाले आहे. मात्र, या बाबीकडे महापालिका प्रशासन लक्ष देण्यास तयार नाही. त्यामुळे महापालिका नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करत असल्याचे चित्र आहे..शहराचे विद्रुपीकरणशहरातील अनधिकृत जाहिरात फलक काढण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने सर्व स्वच्छता निरीक्षकांना दिले आहेत. मात्र, हे जाहिरात फलक राजकीय नेत्यांचे असल्याने ते काढण्यासाठी स्वच्छता निरीक्षक धजावत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळे शहराच्या विद्रुपीकरणासह नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे.."शहरातील अनधिकृत जाहिरात फलक काढण्याचे आदेश स्वच्छता निरीक्षकांना दिले आहेत. या अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळे दुर्घटना घडली, तर संबंधित व्यक्तीवर गुन्हे दाखल केले जातील. शहरातील २९९ अधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. इतर ठिकाणी लावण्यात येणारे जाहिरात फलक हे अनधिकृत आहेत."- राहुल देशमुख, अधीक्षक, मालमत्ता विभाग, महापालिका