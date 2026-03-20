Jalna News: जालना जिल्ह्यात अवकाळी पावसासह गारपीट; शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान

जालना: जालना शहरासह घनसावंगी, बदनापूर, मंठा तालुक्यातील ठिकठिकाणी गुरुवारी (ता. १९) दुपारी अवकाळी पावसासह गारपीट झाली. याशिवाय घनसावंगी, भोकरदन शहरातही पावसाच्या सरी कोसळल्या. दरम्यान, जालना शहरात रात्री अकराच्या सुमारास पुन्हा अवकाळीने जोरदार हजेरी लावली.कुलबा प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्राने गुरुवारी (ता. १९) जिल्ह्यात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट दिला होता. शिवाय गारपीट होण्याची शक्यता वर्तविली होती. त्यानुसार गुरुवारी (ता. १९) सकाळपासून शहरासह जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होते. दुपारनंतर शहरातील वातावरणात अचानक बदल झाला. .दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अवकाळी पावसाच्या हलक्या सरी कोसळण्यास सुरवात झाली. त्यानंतर पावसाचा जोर वाढला. शिवाय गारपीटही सुरू झाली. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली.दरम्यान, घनसावंगी तालुक्यातील कुंभार पिंपळगाव, अंतरवाली टेंभी, बाणेगाव, येवला, रांजणी, बदनापूर तालुक्यातील सेलगाव, देव पिंपळगाव, मंठा तालुक्यातील तळणी, वझर सरकटे येथे अवकाळीसह गारपीट झाली. याशिवाय घनसावंगी शहरासह भोकरदन येथेही पावसाच्या सरी कोसळल्या. या अवकाळी पावसासह गारपिटीने हरभरा, गहू या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, आंबा पिकालाही फटका बसला आहे..टेंभुर्णी परिसरात रिमझिम पाऊस परिसरात रात्री सव्वाआठ सुमारास वादळी वाऱ्यासह रिमझिम पावसाला सुरवात झाली. विजांचा कडकडाट, जोरदार हवा आल्याने शेतकऱ्यांनी पिके झाकण्यासाठी रात्रीच धावपळ केली. दरम्यान, हलक्या स्वरूपाचा पाऊस येताच वीजपुरवठा बंद झाला होता.तळणीतही अवकाळीमंठा तालुक्यातील तळणी येथे अवकाळी पावसाने गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास हजेरी लावली. यावेळी काही प्रमाणात गाराही पडल्या. अचानक झालेल्या पावसाने अनेकांची भंबेरी उडाली, तर रब्बी हंगामातील पिकांची हानी झाली. यात उशिराने पेरणी केलेला गहू, हरभरा पिकांचे नुकसान झाले. तसेच शाळू ज्वारीचे मोठे नुकसान झाले. याशिवाय कांदा बियाणे पिकाचे नुकसान झाले. काही ठिकाणी भूमिगत गटार योजनेचे चेंबर ब्लॉक झाल्याने रस्त्यावर घाण पाणी वाहत होते..सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊसशहरात सायंकाळी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाला. या पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचले होते, तर पावसातून मार्गक्रमण करताना दुचाकीस्वारांना मोठी कसरत करावी लागली. दरम्यान, या पावसामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.वीज पडून पशुधनाची हानीअवकाळी पावसादरम्यान वीज पडून जालना तालुक्यातील नसडगाव येथील परमेश्वर भुतेकर यांचा बैल दगावला, तर घनसावंगी तालुक्यातील बोरगाव खुर्द येथील शेतकरी संतोष भानुसे यांची म्हैस अंगावर वीज पडल्याने दगावली.