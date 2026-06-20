School Safety Issue: उटवदच्या जिल्हा परिषद शाळेसमोर 133 केव्ही तारा; 250 विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका, वारंवार निवेदनांनंतरही महावितरणचे दुर्लक्ष

रामनगर : जालना तालुक्यातील जिल्हा परिषद श्री चैतन्यपुरी विद्यालय उटवद शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोरूनच कमी उंचीवरून गेलेल्या 133 केव्ही विद्युत वाहिनीमुळे 250 हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीने वारंवार निवेदन देऊनही महावितरण कंपनीने दुर्लक्ष केल्याने पालकांमध्ये तीव्र संताप आहे.शाळेच्या परिसरात मोठ मोठी झाडे असल्याने काही झाडाच्या फांद्या ह्या विद्युत तारेच्या वरून गेली आहे.वादळी वाऱ्यामुळे झाड कोसळली तर विजेच्या तारा तुटल्या जावू शकतात.दर वर्षी शाळेच्या परिसरात विजेच्या तारा तुटल्या असल्याने काही गावकरी यांनी सांगितले आहे..त्यामुळे गेटसमोरून गेलेल्या मुख्य वाहिनीच्या तारा दुसरीकडून स्तलातरित कराव्या .तसेच उटवद ग्रामपंचायत परिसरात उटवद गावापासून मंठा रोड कडे जाणाऱ्या मुख्य रस्तावर केवळ 7 ते 8 फूट उंचीवर विजेच्या तारा आल्याने गावकऱ्यांमध्ये तसेच शाळेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहेत. 8 ते 9 फूट अंतरावरून तारा गेल्या मुळे मोठी वाहने घेवून जाताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विद्यार्थी , गावकरी , धांडेगाव , मौजपुरी ,भिलपुरी कडे जाणारा हा मुख्य रस्ता असल्याने शाळेच्या परिसरातील तसेच उटवद ग्रामपंचायत परिसरात झुकलेल्या तारा लवकरच व्यवस्थित करावा अशी मागणी शाळेचे मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर पांगारकर,शालेय व्यवस्थापक समितीचे अध्यक्ष राजेंद्रसिंह राजपूत उपाध्यक्ष लक्ष्मण शिंदे, उटवद गावकरी यांनी केली आहे..जिल्हा परिषद श्री चैतन्यपुरी विद्यालय उटवदच्या मुख्य गेट समोरील परिसरात विद्युत तारा असल्याने विद्यार्थी यांना मोठी हानी पोहोचवू शकते. शाळेच्या परिसरात मोठ मोठी झाडे असल्याने झाडाच्या फांद्या विद्युत तारावर पडून अनेक वेळा तारा खाली पडल्या आहे. गत वर्षी डूकरी पिंपरी सबस्टेशन येथील शाखा व्यवस्थापक तसेच उटवद चे लाईनमन यांना विद्युत तारा स्थलांतरित करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले आहे.ज्ञानेश्वर पांगरकर, मुख्यापक जि प श्री चैतन्यपुरी विद्यालय उटवद.महावितरण कडे वारंवार पत्र व्यवहार करून सुध्दा जिल्हा परिषद श्री चैतन्यपुरी विद्यालय येथील धोका दायक विद्युत तारा स्थलांतरित केल्या नाही.गेल्या चार वर्षांपासून डूकरी सबस्टेशन तसेच महावितर शाखा व्यवस्थापक यांच्या कडे पाठपुरवठा केल्या जात आहे.दर वर्षी पावसाळ्यात या ठिकाणी अनेक वेळा झाडाच्या फांद्या मोडून विद्युत तारा खाली पडल्या आहे. तसेच झाडाच्या साहाय्याने विद्युत प्रवाह सुध्दा झाडाला येतो. या ठिकाणी काही जीवित हानी झाल्यास महावितरण चे शाखा व्यवस्थापक,लाईनमन जिमेदर राहील.लक्ष्मण शिंदे, शालेय व्यवस्थापक समिती उपाध्यक्ष.रस्त्याच्या बाजूला 7 ते 8 फूट विद्युत तारा खाली आल्या आहे.लाईनमन ,शाखा व्यवस्थापक यांना वारंवार फोन द्वारे तसेच निवेदन देवून सुध्दा दुर्लक्ष केले जात आहे. धांडेगाव,मौजपुरी,भिलपुरी, धांडेगाव तांडा तसेच उटवद येथील ग्रामस्थ यांचा हा मुख्य रस्ता असल्याने येथे हमेश वर्दळ असते.तसेच शाळेतील विद्यार्थी पायी ये जा करत असतात. पावसामध्ये येथील विद्युत खांब तसेच विद्युत तारा पूर्ण पाने खाली येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ग्रामस्थ, शेतकरी, शाळेचे विद्यार्थी यांच्या भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.गणेश शिंदे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.