Jalna News: बसथांब्याच्या दयनीय अवस्थेमुळे प्रवाशांचे होताहेत हाल; जालना-वडिगोद्री महामार्गावरील प्रकार; उघड्यावरच करावी लागते बसची प्रतीक्षा

धाकलगाव: जालना ते वडिगोद्री या महामार्गाचे गेल्या पाच वर्षांत सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. मात्र, या मार्गावरील बसथांबे नियोजनबद्ध पद्धतीने उभारण्यात आलेले नाहीत. काही मोजक्या ठिकाणी थांबे असले तरी ते योग्य ठिकाणी नसल्याने नागरिकांना त्याचा कोणताही उपयोग होत नाही..अंबड ते वडिगोद्रीदरम्यान धाकलगाव, शहापूर, झिरपी फाटा, रामनगर, डावरगाव या मोठ्या गावांमध्ये बसथांब्यांची सुविधा उपलब्ध नाही. धाकलगाव व शहापूर ही महामार्गालगतची गावे असून, या गावांची लोकसंख्या मोठी असल्यामुळे प्रवाशांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळे महामार्गावरच गर्दी होते. बसथांब्यांच्या अभावामुळे प्रवाशांना जीव धोक्यात घालून थेट महामार्गावर उभे राहून बस व खासगी वाहनांची वाट पाहावी लागत आहे..दरम्यान, वडिगोद्री, मठतांडा व सुखापुरी फाटा येथे बसथांबे उभारण्यात आले असले, तरी त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. या ठिकाणी बस थांबत नाहीत. तसेच खासगी वाहनेही थांबत नाहीत. शिवाय या बसस्थानकांमध्ये पावसापासून किंवा उन्हापासून संरक्षण मिळत नसल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..यामुळे हे बसथांबे नेमकी कोणासाठी उभारण्यात आले, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. संबंधित प्रशासनाने याकडे तत्काळ लक्ष देऊन योग्य ठिकाणी थांबे उभारावेत तसेच विद्यमान बसथांब्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.."आमच्या गावात बसथांबा नसल्यामुळे आम्हाला थेट महामार्गावर उभे राहावे लागते. अनेकवेळा अपघाताचा धोका निर्माण होतो. प्रशासनाने तत्काळ योग्य ठिकाणी बसथांबे उभारावे. यामुळे विद्यार्थ्यांना व ज्येष्ठ नागरिकांना बस व खासगी वाहनांत चढताना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. ऊन-पावसात उभे राहावे लागते, ही अत्यंत गंभीर समस्या आहे."-विजय नाझरकर, माजी सरपंच, धाकलगाव"बसथांबे उभारण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे प्रवाशांना सुरक्षित व सोयीस्कर प्रवासाची सुविधा मिळणे हा असतो. परंतु बस त्या ठिकाणी थांबत नसल्यामुळे नागरिकांना महामार्गाच्या कडेला उभे राहून बसची वाट पाहावी लागते. महामार्गावर उभे राहणे अत्यंत धोकादायक असून मोठ्या अपघातांची शक्यता आहे."-ॲड. सचिन पवार, वडिगोद्री.